翁靜晶簽書會爆「1974紙盒藏屍案」內幕　被告最後因一件事放監

翁靜晶在圈內有「女俠」之稱，除了是執業律師外，她亦是《危險人物》系列的撰寫人。今日（23/07）書展上，書商為她舉行簽書分享會，分享會未開始前會場已擠滿了讀者及粉絲。經由她撰寫的香港奇案無數，她在會上表示，令她最為印象深刻的一定是1974年的跑馬地紙盒藏屍案，言談之間，她還說了箇中不少內幕。



翁靜晶在簽書會上爆「1974紙盒藏屍案」內幕。（林迅景 攝）

翁靜晶在簽書會上爆「1974紙盒藏屍案」內幕。（林迅景 攝）

分享會上，她以「最近好多案件發生」作為開場白，她說：「最近多咗電影講奇案，有《正義迴廊》、《毒舌大狀》，仲有青紅蘿蔔案，我廢事講人哋個名啦，其實好多導演都有主動搵我，叫我改篇一啲故事（去拍）。點樣可以殺咗人又可以逍遙法外呢，我係有呢啲資料。」她又表示，也有一些昔日的「大人物」找她寫自傳。她說：「有一個好有名聲嘅賊，同張子強差唔多，都想搵我寫自傳，仲要經埋雲海去搵我，佢而家喺美國。」

翁靜出席簽書會，全場幾乎坐滿！（林迅景 攝）

說罷，會上播放完一條替家中工人姐姐追討被騙金錢的影片，就開始入「戲肉」。翁靜晶表示，在這麼多奇案之中，撰寫字數最多，最長的一定是「1974年跑馬地紙盒藏屍案」。她說：「我記得寫得最長，8千幾字好似論文咁，就係紙盒藏屍，因為中間開咗好多次庭，又有翻案拖好長。」她坦言，有些資料只存在於法庭藏館，也不想浪費。

翁靜出席簽書會，全場幾乎坐滿！（林迅景 攝）

她直言，其實當年的兇手是冤枉的，箇中充滿了十分疑點。她舉例，死者肚中有消化中的大餐，所以並不是所謂「起色心，隨機殺人」，與死者一同食飯的同學十分有嫌疑。她也指出當年警方喜邀功，可能因為想盡快破案而錯怪好人。

跑馬地紙盒藏屍案，是一宗於1974年12月17日早上揭發的謀殺案件，在香港曾轟動一時。（熒幕截圖)

跑馬地紙盒藏屍案歷年來被指疑點甚多，多年來吸引外界關注，多次改編成電影及電視劇。（《香港奇案之血紙盒》影片截圖）

︰1974年發生的跑馬地紙盒藏屍案是香港開埠而來首宗無目擊證人、無認罪口供、單憑科學鑑證而定罪的謀殺案，曾多次被拍成電視劇及電影，任達華、江華等藝人都曾經扮演過歐陽炳強的角色。（《紙盒藏屍之公審》影片截圖）

她說：「歐陽炳強，佢真係冤枉。佢坐咗幾十年，後來佢先放咗監。因為（當年）佢係終身監禁。你哋知唔知佢點樣出嚟？如果係一個謀殺犯（係難度），佢唔係有精神病，只係人格異常。佢都係要經精神病科醫生評估先出到嚟。」

1974年發生的跑馬地紙盒藏屍案是香港開埠而來首宗無目擊證人、無認罪口供、單憑科學鑑證而定罪的謀殺案，曾多次被拍成電視劇及電影，任達華、江華等藝人都曾經扮演過歐陽炳強的角色。（《執法者之紙盒藏屍》影片截圖）

得Netflix垂青的港劇《陽關道》，以香港3宗謀殺案為藍本，當中包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案、以及2011年淘大花園無屍兇案。（《陽關道》劇照）

她續說，當年歐陽炳強被判監後一直都不肯認罪，所以一直都不能見精神病科醫生去評估精神狀況。後來獄警也勸他認罪，才可以經評估後出獄。之後，翁靜晶又問在場聽眾，有沒有聽過歐陽炳強怎樣通過評估。聽眾都說「沒有」，翁靜晶又繼續說......

得Netflix垂青的港劇《陽關道》，以香港3宗謀殺案為藍本，當中包括1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利莎伯大廈花槽雙屍案、以及2011年淘大花園無屍兇案。（《陽關道》劇照）

翁靜晶說：「個死者乳頭（俾人）割咗，陰部都（俾人）燒過。佢（歐陽柄強）係一個好好，書生型嘅人。因為困咗好耐，獄警都叫佢認先有得放。」到最後歐陽炳強想開了，才決定認罪，打算通過評估後放監，不過又遇到另一個難題。

1974年發生的跑馬地紙盒藏屍案是香港開埠而來首宗無目擊證人、無認罪口供、單憑科學鑑證而定罪的謀殺案，曾多次被拍成電視劇及電影，任達華、江華等藝人都曾經扮演過歐陽炳強的角色。（網上圖片）

原來精神科醫生評估時問他為什麼要割乳頭、燒陰部，可是歐陽炳強答不出。翁靜晶說：「醫生問佢點解『你要切乳頭，燒陰部呢？』佢（歐陽炳強）冇做過，咁梗係答唔出。終於一次又一次，都評估唔到，直到最後個醫生先講：『好啦，你通過啦。』原來呢個世界真係有好人。」她表示，最後醫生都「放了他一馬」。

好多聽眾聽完翁靜晶分享之後，即刻買書畀翁靜晶簽名。（林迅景 攝）

翁靜晶對歐陽炳強的遭遇也感到心痛，因為當年放監時他已經坐了20多年冤獄，剛入獄時太太有了小朋友，到他出獄時他的太太也經與小朋友一同改嫁，又因為香港沒有所謂的冤獄補償，所以他出獄時是「什麼也沒有」，最後只能在一間社會機構中做清潔工終老。

翁靜晶講故事好吸引。（林迅景 攝）