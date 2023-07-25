楊洛婷泳裝對抗杜拜45度炎熱天氣　餅印媽媽減肥影靚相：好cute

楊洛婷近日撇低老公TIM，帶同專程從溫哥華回港陪兩個孫過暑假嘅媽咪同埋囡囡Tanya、囝囝Tristan去暢遊杜拜，趁呢個機會三代同堂過一個開心嘅暑假，當地每日45度當然少不了到酒店泳池暢泳盡騷FIT爆身材。



楊洛婷帶仔女及媽媽到杜拜旅行。（IG：@rabeeayeung）

楊洛婷準備親子泳裝暢泳。（IG：@rabeeayeung）

親子旅行從來不易，Rabeea為是次三代同堂旅行亦花盡心機：「之前同小朋友去旅行都係自由行，所有嘢我一腳踢，試過flight delay、唔見行李、唔見BB車...諗番起都仲有啲驚。今次係我哋第一次去杜拜，喺短短一星期就玩盡咗好多個唔同嘅景點，每個地方都令我哋充滿驚喜！我媽咪好cute，回港前刻意努力減肥叫我幫佢喺杜拜影多啲靚相，所以今次我pack咗好多matching嘅靚衫同泳衣幫小朋友同媽咪扮靚靚，啲相片同視頻出來的效果我哋好滿意，我哋仲enjoy咗好多寶貴嘅親子時間，原來參加親子旅行團係咁輕鬆自在，真係意想不到。」

楊洛婷指媽媽都相當滿意。（IG：@rabeeayeung）

杜拜天氣炎熱，甚少人選擇作親子旅行，楊洛婷指去完絕對改觀：「杜拜好熱，幾乎日日都45度，好彩有好多有冷氣嘅大型Shopping Mall同遊樂場俾我哋去玩，我冇諗過原來杜拜嘅景點同設遊係咁kid-friendly，兩個小朋友咁細都可以玩得咁盡興。我哋去咗幾個啱啱開幕嘅主題樂園，有好多機動遊戲比佢哋兩個玩，又有得接觸小動物，佢哋簡直開心到不得了。最難忘係同佢哋去沙漠坐四驅車同坐駱駝，刺激又新奇，絕對係好難忘嘅體驗。仲有因為我屋企本身係回教徒，今次有機會同小朋友一齊去回教廟，Tanya同Tristan仲著上咗伊斯蘭教服飾，對我來講此行真是別具意義!」