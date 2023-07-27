Anson Lo想開夠20場個唱　宣布收起弗爆body：冬天衣着會令我開心

盧瀚霆(Anson Lo)《ANSON LO “THE STAGE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》昨日尾場個唱，兩度Encore才完場 。

提到兒時偶像阿Sa時，AL表示以前會狂抽Yes卡，仲有多本卡簿。（陳順禎攝）

完騷後，AL接受訪問時表示十分不捨，亦希望可以再開多幾場，而他認為自己在唱歌方面有進步空間，故給予自己70分 。「體力上我可以支撐到多幾場 ，我嘅maximum⋯20場。」教主表示曾考慮半裸上陣，但最後因為「未係時候」所以否決了。「我知盧總好強，等我開到20場再考慮。」問到既然操肌操得如此Fit，會否考慮多穿夏裝，AL即時否決：「唔係大唔大隻與否，係個人喜好。清涼會令大家開心，但冬天衣着會令我開心，我開心，神徒會開心。」

如此清涼嘅打扮，短期內應該唔會見到。（陳順禎攝）

提到頭場時所講「神徒畀人蝦」，Anson Lo表示為愛自己嘅人發聲並非壞事，他又戥未能入場或硬食黃牛嘅神徒感到心痛，所以才會一時感觸。而提到壓力爆煲一事，他表示在排練個唱中，有重燃初心及走下去的動力。「今次無胃痛，因為上年又暈又胃痛，自己唔想咁失禮，所以今次呢4場一日食足三餐，唔會空肚出騷。」AL表示公司曾向他提議個唱後放兩個月假，但最後決定繼續工作。