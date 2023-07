繼CNBLUE鄭容和本月初來港開演唱會後,成員姜敏赫和李正信也宣布將於9月2日,以二人形式來到香港舉行粉絲見面會《2023 KANG MIN HYUK x LEE JUNG SHIN FROM CNBLUE 'THE BUDDY'FAN MEETING IN HONG KONG》。



姜敏赫、李正信首個香港見面會將於9月2日舉行。

姜敏赫和李正信的首個香港見面會將於9月2日,晚上7時,假香港旺角麥花臣場館舉行。票價分為港幣$1,588、$1,188及$888,全場觀眾可參與歡送環節並獲得海報和印製簽名小卡外,$1,588及$1,188票價的觀眾更有機會參加簽名會或抽中簽名海報;門票將於8月4 日起公開發售。二人相隔多年再次來到香港,相信粉絲都非常期待看到他們的最新動向和互動交流,留下難忘的回憶。

姜敏赫和李正信特別準備了多種粉絲福利。

姜敏赫最近因Netflix《絕世KOL》而人氣再急升。(IG/@mr_kanggun)