韓國人氣男團INFINITE全員完成兵役後,暌違5年終於以完全體回歸樂壇。組合最近宣布將於9月9日到訪澳門並舉行演唱會《2023 INFINITE CONCERT – COME BACK AGAIN IN MACAU》,親自到來與港澳粉絲見面。



INFINITE澳門演唱會將於9月9日舉行。

INFINITE澳門演唱會將於9月9日,假澳門新濠影匯綜藝館舉行。是次巡演下月將以首爾為首站開始,繼而走訪橫濱和台北以及澳門三地,為求與支持了組合13年的各地粉絲逐一見面。這次除了是INFINITE久違5年的合體外,也將是成員合力成立經紀公司「INFINITE COMPANY」後的首次回歸及巡演,對組合和粉絲來說也會是別具意義的一次。

INFINITE今年已13周年。(FB/@IFNT.Official)

這次將是新公司INFINITE COMPANY成立後的首次回歸。(FB/@IFNT.Official)