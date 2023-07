影后林嘉欣日前驚傳離婚,與導演袁劍偉結束12年婚姻,隨即傳聞滿天飛。嘉欣帶同兩名女兒回加拿大放暑假,以單親媽媽一人之力照顧女兒。日前她再更新社交網,留言充滿正能量,對新生活似乎相當適應。



林嘉欣與導演袁劍偉結束12年婚姻。(IG:@karenalamkayan)

林嘉欣在IG story上載女兒製作的陶土茶壺,並寫道:「媽媽很喜歡你的Honey茶壺,今天Kayla從課室出來就說,『我的陶作很失敗!』我忍不住了,『寶貝,You can't fail in clay!This is you now, it'll be different the next time you do clay. Acceptance!』(陶土就是教我這樣的道理。謝謝你,謝謝陶土!我們要一起加油喔!」這種身教比任何大道理更好。)」借此自勉重新出發。

林嘉欣曾經為撐老公袁劍偉使盡人情牌。(資料圖片)