2R家姐Rosanne裸色小背心豐滿上圍勁性感　愈見標緻獲讚靚過Race

樂壇女子組合2R於2002年出道之今已有21年,兩位成員,現年44歲的黃婉君(Rosanne) 與下月便踏入41歲的妹妹黃婉佩(Race)早已結婚生B,成為人妻人母專心相夫教子,淡出了娛樂圈。雖然兩姊妹已闊別幕前演出多年,但她們無論樣貌身材都Keep得好好,甚至愈來愈靚,相比起初出道時的一面稚氣,現在的兩人則是增添了一份成熟女人味,比少女時期更有魅力。

2R曾紅極一時。(影片截圖)

兩人亦不時更新IG同大家分享近況,昨日Rosanne就於IG story post了她與妹妹Race以及好友一起去睇騷時影的合照,寫道:「we laughed and we cried at this show. (我們在這個騷中笑了,也哭了。)」而網民的焦點就落在Rosanne的豐滿身材和靚樣之上。相中Rosanne身穿裸色吊帶貼身背心,令上圍更見突出誘人,而她的樣子亦愈來愈精緻。有網民就大讚她:「樣靚身材正」、「Rosanne真係愈來愈靚」、「Rosanne依家靚過Race喇」、「20年來都唔識老」、「仲靚女迷人過出道嗰時」。

點擊睇Rosanna最新性感靚相以及2R的其他靚相:

+ 1