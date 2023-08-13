與何依婷陳詩欣化身Barbie　蔡嘉欣被批帶壞姊妹：不嬲我自己拜金

電影《Barbie芭比》自上映以來好評如潮，不但票房理想，更掀起「Barbie熱潮」，圈中不少女星都化身Barbie，大曬粉紅Pink lady造型。日前TVB小花何依婷（Regina）、蔡嘉欣（Kayan）、陳詩欣（Eunice）、鍾晴就以一身粉紅色裝扮亮相，四位靚女都以短裙及短褲上陣，更即場行Catwalk，大騷長腿，畫面非常養眼，網民紛紛留言大讚她們十足十真人Barbie！

化身Barbie！（影片截圖）

不過有網民就在Regina的IG留言道：「本身幾中意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁frd，真係形象Byebye。」對此，Kayan就反問道：「下？因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？唉，傷心！」又有人留言道：「我唔喜歡嘉欣，她帶壞詩欣離開TVB，自己拜金就好啦，要人跟佢走。」似乎對Kayan十分不滿，而當事人Eunice隨即澄清：「親，我未離開TVB啊，無（冇）比（俾）人帶壞啊。」Kayan更反擊：「你咩事呀？不嬲都係我自己拜金㗎啦！你點解覺得我地一齊拍個片就認定佢地都拜金呀！離唔離開TVB又關我事？我帶壞人哋呀？吓？」

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Eunice連月來經常出外旅行，又經常大曬Hermès手袋，相當富貴！（IG@eunicechanszeyan）

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其實早在6月底已有傳Kayan同Eunice瘋狂推Job，密謀約滿後離巢。當中憑《3日2夜》、《姊妹淘》等節目而為人熟識的Eunice，一直以主持綜藝節目為主，並成為《流行都市》主持之一，但近日已不見她出現。有指Eunice自嫁給有米老公陳爾正（Joshua）後「唔憂做」，專心享受少奶奶生活，而她連月來經常出外旅行，又經常大曬Hermès手袋，相當富貴！不過Eunice事後就澄清未完約，減少幕前工作是為了幫屋企人做生意。

Kayan在入行前已是一位KOL。（IG@kayan.c）

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而同樣「消失」的Kayan在入行前已是一位KOL，又有自己的時裝店及保健品生意，瓣數多多，雖然有傳她亦瘋狂推Job，一心等約滿離巢，但早前她就在IG公布喜訊，並曬出富貴男友Derek向她求婚的照片，宣布封盤！一向都是好姊妹的Kayan同Eunice，不但同樣外形出眾，另一半都一樣身家豐厚，兩人亦都鍾情名牌手袋，曾合體拍片分享Hermès戰利品，更自封「拜金KOL」，大談買到心頭好及「配貨」的過程。而在2017年參選港姐奪得亞軍後入行的Regina，因外表清純而被網民封為「純純兔」，想不到今次與「拜金KOL」合體拍片就惹來爭議！

自封拜金KOL！（YouTube影片截圖）

Regina因外表清純而被網民封為「純純兔」。（IG@reginahyt）