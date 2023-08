何超儀老公陳子聰剖白爆大動脈險死感受　自覺幸運被老婆真愛感動

何超儀 (Josie)近日接受鄭裕玲(Do姐)主持的網上節目The Do Show獨家專訪,激罕談及老公陳子聰險喪命及截肢的經歷、近況以及首度公開老公的病史,她更即場致電老公讓他跟Do姐聊天。Josie首談老公詳細病歷,透露老公於去年10月返澳洲探親期間,因為有幫家人搬過傢俬,用力過猛,當他駕車載親戚去醫院時,他在車上肚痛得好厲害,更痛到暈了,被送進急症室,結果發現是大動脈爆裂,需要馬上做手術。手術後,陳子聰昏迷了一個月加一星期才甦醒,他也仍未康復,還要接受很長時間的治療。

Josie透露老公目前的情況是大動脈仍有位置裂開,成為「計時炸彈」,但一定要改善好排便系統,才能夠再做手術醫大動脈,否則好容易會有腹膜炎。幸好超儀找到美國權威醫院的醫生成功為陳子聰置入支架,預計十個月後可以再做手術重建尿道,再醫好動脈撕裂的位置。Josie在老公出事後已盡量不接拍電影,全心全意照顧老公。

陳子聰與何超儀。(VCG)

而在Do姐的訪問臨結束前,Josie就打電話給老公,讓他與Do姐聊幾句。陳子聰的聲音聽來中氣十足,他表示:「我而家都好返啲㗎喇,多謝關心。我每星期都做4次物理治療,做返我本份再去做手術,Josie(何超儀)喺呢種情況下咁照顧我,我自己都感動。因為佢日日都喺度看顧住我,同啲醫生討論點樣去醫好我,去幫我康復,因為成件事唔係咁簡單㗎。」

Do姐問他可會覺得自己好幸運,他說:「一定好好彩啦,I appreciate life so much more after this experience. (我經歷呢次之後更加珍惜生命。)好感謝身邊啲人啦,如果你經歷過呢啲咁嘅情況,你會知道生命係好緊要。所以啲人新年時祝你身體健康係好緊要㗎。」Do姐亦為他和Josie送上祝福。

超儀早前在IG曬出一張兩公婆的合照。(IG@josie_ho_chiu)