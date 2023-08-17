破毒強人｜Patrick Sir太入戲疑似臀襲胡美貽：唔使疑似真係揸過

無綫熱播劇集《破毒強人》早前播出一幕講述胡美貽主動坐大髀，胸壓色誘林溥來（Patrick Sir），男方更雙手於胡美貽背部不停遊走，同時亦在女方臀部疑似用力揸了一下，這一幕令到不少網民大感驚訝，並留言：「Patrick Sir今次大鑊，畀老婆見到應該要跪玻璃」但亦有網民大讚Patrick Sir把故事人物性格演得淋漓盡致。

Patrick Sir在劇中一改斯文形象！（劉智源攝）

今日（17/8）Patrick Sir（林溥來）現身油塘出席無綫熱播劇集《破毒強人》宣傳造勢活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實呢單新聞出咗之後，好多人都Send咗張相畀我睇，連我經理人都有，自己當下睇完都只係笑一笑，就冇驚過，始終嗰場戲我同胡美貽係有溝通過嘅，如果我冇溝通過，新聞出咗我就驚。（老婆知唔知道呢件事？）呢一幕劇情佢就冇睇，但劇集出咗之後第二日，新聞出咗之後，我就同佢講，佢就話佢知，因為好好朋友都通知咗佢呢單嘢。」

之後就到胡美貽出場，她穿上斜膊短裙露出一邊香肩，坐在Patrick Sir身上。(《破毒強人》截圖)

Patrick Sir承認因劇需要有臀襲過胡美貽。（劉智源攝）

Patrick Sir重提這場戲時表示：「其實拍呢場戲嘅初頭，我隻手係唔知擺喺邊，當胡美貽坐上嚟嘅時候，我係冇郁，導演就同我講要大膽啲要用手去摸，仲叫我唔使怕。而報道話我疑似揸咗胡美貽臀部一下，唔使疑似，真係揸過㗎。」