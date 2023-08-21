專訪｜193病足三周咳到出血　反口強調謝票好重要：係同觀眾溝通

ERROR成員郭嘉駿（193）最近推出今年度首支派台個人作品《以為只是沒送花》，請來台灣藝人林莎、樂天女孩「菲菲」李恩菲擔任MV女主角。193在接受《香港01》訪問時表示：「一直做歌都好想講自己嘅嘢，用作品記錄住自己，令到聽眾有共鳴，之前頭兩首比較Hit嘅作品自己填詞，但係水平有限，填到啲乜嘢就寫咩！第一句係冇故事，等填到押韻為止。」

ERROR成員郭嘉駿（193） 最近推出今年度首支派台個人作品《以為只是沒送花》。（梁碧玲攝）

講到新歌創作，他說：「有一日突然間諗起自己間咖啡店，諗起鍾意飲咖啡原來係關以前個女朋友事，就係用呢一樣嘢做題材。雖然呢首新歌叫做《以為只是沒送花》係關於花事，歌詞裏面有提咖啡店，咖啡嘅苦和酸，有記載到呢兩樣嘢，嗰陣時女朋友其實好想我送花，咁啱佢係好鍾意花，我覺得買花好嘥錢，啲花一個禮拜就會凋謝。但係如果叫我送其他嘢，例如帽同衫會好啲，所以到最後佢都係自己買花。」他續指跟女朋友分手多年後才領略到花的重要性，並表示：「其實女仔會覺得花呢一樣嘢，第一本身就係好靚見到花都開心，另外一樣嘢就係對佢嘅心意，有尊重愛情嘅成分喺度，不過冇表達到畀佢聽，所以呢樣嘢其實一直係我心目中嘅遺憾同缺陷。」

被問到會否因此改觀而送花時，他笑言：「唔會，都係冇送。我到而家都從來唔係一個浪漫嘅人！」至於過往送花的經驗，他表示：「首歌講緊嗰個女仔其實我印象中淨係送過一次花畀佢，都係嗰陣時打啲文職工，扮吓驚喜，比$1000人哋間花店寫埋啲字，所有字都唔係自己寫，但係用咗咁多錢有啲肉赤！」

193自認從來唔係一個浪漫嘅人。（梁碧玲攝）

而提及陸續發行單曲，會否以出專輯為目標時，他回應：「從來都冇諗過，呢樣嘢係好專業嘅歌手，例如JER想出碟，我淨係想拍MV嘅時候都親身上陣，自己可以參與到自己嘅故事，自己做主角留一個作品，話唔定聽日死咗，大家都可以睇返個MV紀念我！」

193從來都冇諗過以出專輯為目標。（梁碧玲攝）

至於講到最欣賞樂天女孩邊一位成員，他直言：「本身有諗過搵林襄，不過佢個期要去到晏少少，但係我MV要急住出啦！下一首歌有諗過搵林襄，不過要去到台灣拍MV就未必有時間。本身都有諗過搵其他樂天女孩，諗諗吓剩係得兩個女主角，所以要同導演商量邊個似女朋友多啲！」

提到新歌MV出現浸浴情節，他笑言：「絕對唔係自肥，因為我首歌有提到溫泉呢兩個字，所以拍MV先會去浸溫泉，大飽眼福！」193在MV中以背心上陣，但就不選擇除衫，他說：「本身我真係諗住除衫，露少少膊頭或者胸都好，但因為台灣真係太多美食。小弟去咗兩次台灣出trip，第一個禮拜去咗拍人哋嘅MV，第二個禮拜就拍自己嘅MV，去到台灣每一日都食早餐，食蛋餅同埋油炸鬼，晏晝食滷肉飯同豆漿，再跟住夜晚去打邊爐，所以肥咗好多！拍MV前一晚又打邊爐，肥咗少少，所以費事露肥仔波出嚟！最後決定着件背心遮一遮！」

193諗過除衫拍浸浴情節。（梁碧玲攝）

至於被問到在浸浴環節有否出現生理反應時，他就笑言：「絕對唔驚嘅！因為嗰日冇準備泳褲，咁啱有條牛仔褲勒住咗好緊，點樣有生理反應都勒住唔會俾人見到，冇事！同埋嗰日都好緊張全部工作人員圍住，我都唔夠膽亂咁望，嗰日我係放空狀態，一停機休息拍攝我都唔會望女主角，因為男人就係咁，佢只要望住一個人着得小布啲，你就會隻眼就會慢慢移去下面，男人動物嘅生理反應，所以我嗰日真係冇望過佢，覺得自己好蝕底，我去到後尾MV度先望！」

193亦有回應近日關於身體變差的消息：「呢兩三個禮拜突然之間發燒，拍拍吓嘢好攰係咁流汗，返去check就發燒，發咗兩日燒，有好多痰又有鼻水，然後咳啲痰有血，我以為好誇張之後就睇醫生。醫生話你冇確診就可以嘅，不過呢排就好多人中。我嗰陣真係好辛苦，好攰同埋講嘢都係超沙聲。有一日返工拍咗3集節目，去到第二集我真係講唔到嘢，再到拍第三集把聲都變埋，之後再去睇醫生就畀咗抗生素我，連續食咗10日嘅抗生素，而家我係兩隻抗生素一齊食，因為而家掛住要錄音，我冇可能唔食，又再睇咗第三次醫生，而家都好咗好多。」

193病足三星期咳到痰有血。（梁碧玲攝）

談及面對工作壓力，他說：「有壓力，因為時間好趕，九月就要飛去同隊友出trip去台灣拍節目，出trip前要綵排舞台劇，去完之後又要11月先得閒，如果9月我做唔好首歌，想起年尾之前再出多首歌，所以諗返起前排都好唔開心，夾硬迫自己去錄歌，錄到幾多就幾多。」

提到較早前曾在TG群組表示過日後不會參與謝票活動，他澄清：「唔係唔想去謝票，因為我趕住錄歌，又要拍公司節目有唔同嘢做，如果去到就去，我有咩所謂，去唔到嘅時候都冇計，我真係趕住手頭上嘅嘢。」他強調：「呢部電影我真係好認真去拍，梗係想套戲好，除咗社交網宣傳，梗係想去謝票，盡量去！不過我而家唔夠膽應承大家，唔想大家失望，費事陣間話咗去又唔去，所以我想同大家講我可能會突擊謝票，咁就唔會令到大家再失望甚至會有驚喜，提早錄完音或者收工就會去，所以上次就非常之唔好意思！希望仲有得謝票，大家都會支持呢部電影！」他又指明白謝票的重要性，並表示：「好似古生（古天樂）咁講，呢個係同觀眾嘅溝通。」

193在TG講出自己對謝票的見解。（TG截圖）

被問到如果有機會重新再在TG群組發言，他表示：「如果再出多次呢段說話我一定會修飾，每一次講完任何嘢我都會想修飾好啲，令到每一次有炒作嘅一句都會放到好大，每一次我都會覺得會有進步空間檢討，但每一次都衰衝動，但係發生咗就發生咗，人哋都已經記錄低，Delete都冇用，已經俾人Cap咗圖，每一次都從錯誤中吸收分析啲說話，但係我今次都好想同買咗票見唔到我嘅觀眾，好對唔住，希望嚟緊係突擊謝票場可以見返嗰班人，可能我會講返我套戲嘅角色又或者網上分享角色嘅經歷畀佢聽。」

Makeup: Cori Wong @ Annie G Chan Makeup Centre

Hair: Harris Lai @CHIC Private I Salon

Stylist: Lok Fong

Outfit: JW ANDERSON, VETEMENTS @ I.T, Salomon

場地：wetime