有「最美星二代」之稱的邱淑貞大女沈月,近日踏入22歲,就作出了新嘗試,推出她的首本繪本。她日前就拍片介紹這本《從頭到腳的幸福指南》,封面就寫明繪、著都由沈月主理。



沈月推出自己的繪本《從頭到腳的幸福指南》。

沈月剛度過22歲生日。(IG@yuetyuetxx)

繪本中,沈月以身體不同部位作題材,以描繪愛的形狀,如眼睛、鼻子、唇舌、手臂和腳等,以表達從頭到腳,付出愛,感受愛。沈月相信保持明淨及善良的心是十分重要,並希望透過自身力量,傳達愛和暖,以幫助有需要的一群。她在片中簡單回答想出書的原因,她說:「因為我想俾所有人分享愛同埋快樂。」並展示其中幾頁,例如其中一頁是她畫的眼睛,沈月就說:「Eyes,are for seeing the good in every one.(眼睛是用來看每個人的好。)」以及「手,用於幫助他人。」

根據出版社資料,原來沈月自小喜愛寫作和畫畫,有次經理人看見她的手稿便鼓勵她出書。而據知她下周六將舉行新書分享會,費用全免,但對象就僅限3至12歲的小朋友及其家長。