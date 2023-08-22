TVB發聲明證曾志偉休養中：暫時無法參與任何幕前工作

TVB總經理曾志偉上周傳在台灣進行割瘤手術，消息一出引來外界不少揣測，大家都擔心70歲曾志偉的健康狀況，而在上周六（19/8）曾志偉親自回應事件，表示每年都會到台灣接受身體檢查，他說：「其實每年都會嚟檢測，檢測完發覺有一條血管脹大咗，醫生建議我即刻裝支架，所以尋日就裝咗支架，一切都好順利呀，所以多謝大家嘅關心，好快返嚟工作喇，大家放心，多謝。」

曾志偉除了是TVB節目(內容營運）總經理外，亦積極參與拍攝節目，除了《獎門人》外，早前更到日本拍攝旅遊節目。

而今日TVB再發聲明詳細交代曾志偉健康狀況，並表示他暫時無法參與任何幕前工作，聲明如下：

「無綫電視（節目內容營運）總經理曾志偉先生，上周在台灣順利進行了支架植入手術，目前康復情況十分理想，按醫生指示繼續在進行適當的休養中，我們期待曾先生能盡快重回崗位，全力推動制作業務進展。我們在此對各方的關心表示衷心的感謝。由於曾先生暫時無法參與任何幕前工作，特別是參與由本台獨家轉播節目《亞洲超星團》的工作，該節目原定於9月3日(周日)首播，現將會適當延遲播映。

翡翠台當晚節目將作重新編排，晚上8時播映《愛．回家之開心速遞》、8時30分《思家大戰》、9時《獎門人中秋感謝祭》、10時《中年好聲音2 Ready！Go！》、10時30分《J Music》。我們對此帶來的不便表示歉意，並感謝各界的理解和支持。」