現年53歲的李嘉欣(Michele)向來有「大美人」之稱,雖然她自與富商許晉亨結婚後就淡出幕前,主力照顧家庭,安心做豪門少奶奶,但仍不時在社交平台分享近況。今日(23日)Michele在IG大曬泳照,並寫道:「Cool summer coming to an end, but long-term fitness goals will continue. (夏天即將結束了,但將繼續追求長期的健身目標。)」

零贅肉!(IG@michele_monique_reis)

相中所見,身穿薄荷綠色Bikini Top的Michele,坐遊艇出海,見她大擺Pose,大曬腹肌同白滑長腿,身上更是零贅肉,纖細的身材令人難以相信她已經53歲,相當搶鏡,吸引大批網民留言激讚!