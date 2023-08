34歲的黃心穎上星期被爆出與Rubber Band的鼓手黎萬宏(泥鯭)入紙排期註冊結婚,急於正式成為「黎太」。而她急於結婚更有指她是「雙喜臨門」,黃心穎回覆記者時亦以「我倆」來形容她與泥鯭:「我倆多謝大家的祝福。沒有補充。多謝🙏🏻」她回應了記者後便沒有再出現及任何補充。

早前RubberBand去英國開演唱會,黃心穎(前排左)特地去當地捧男友泥鯭場。(IG@lamwingyu)

泥鯭在消息被公布後曾被拍到帶著愛犬散步,而黃心穎則沒有出現,當時泥鯭被問到有關結婚的問題時亦表示不接受訪問。昨日(22日)黃心穎終於「蒲頭」,她更新了社交平台並表示:「Rainbow on my elbow. No one luckier than me.」從字裡行間已經可以感受到她的喜悅,文中亦表示了沒人比她更幸運,可見心情非常好,亦隱約透露出她與泥鯭十分甜蜜。

黃心穎於文中表示了沒人比她更幸運。(ig@jacquelinebwong)

