岑杏賢大解放騷火辣身材Fit過選港姐時　閃婚後離巢TVB做幸福少奶

仔現年34歲的岑杏賢(Jennifer)於2020年11月底與拍拖不足一年、從事金融行業的老公張嘉俊(Kelvin)閃婚,Jennifer於去年9月誕下仔仔,組成了三口之家,生活幸福愉快。她在去年底離巢無綫,主力照顧家庭。而在疫情結束後,她就不時與老公出埠旅行度假,生活過得相當寫意。她亦會更新IG跟大家分享她的生活點滴與近況。

Jennifer與老公好sweet。(岑杏賢ig)

日前Jennifer於IG分享了兩張她身穿泳衣置身酒店無邊泳池的靚相,並以英文留言寫道:「Spending morning by the pool and flying off this afternoon ✈️Until next time Phuket 🥰🔋👩‍❤️‍👨🌴🍹 (早上在泳池邊度過,下午乘飛機出發✈️直到下次布吉 🔋👩‍❤️‍👨🌴🍹)」原來她最近與老公去了泰國布吉享受二人世界,充足電回來。

Jennifer近日與老公去了泰國布吉旅遊。(ig圖片)

相中的Jennifer穿上一件頭火紅色泳衣,身材火辣Fit爆,完全不似已經生過小朋友,且樣子愈來愈靚,流露出一臉幸福笑容,樂做少奶奶主力照顧家庭的她全沒半點師奶味。有網民就大讚她狀態Fit過2012年參選港姐時。

