日式餐廳結業捲財務糾紛 老闆肥仔買教訓：做生意最好親身落場

ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》今日（24日）舉行拜年儀式，上集的「七小福」齊人再合作，幾對父子母子再見面，份外親切。

肥仔同劇中嘅仔仔愈來愈似樣，而佢亦表示仔仔有樣學樣。（陳順禎攝）

由於娟姐（練美娟）今日要搵真銀，故ERROR成員肥仔（梁業）變「單親爸爸」，但他亦十分快樂，接受訪問時笑言：「老婆勾佬，我搵朱茵。」肥仔表示今日才正式與朱茵打招呼，心情絕對係小鹿亂撞，他說：「我想講呢排成日同女神級前輩合作，ERROR MV都係搵女神級前輩一齊拍，然後又有朱茵。」

對於餐廳結業後被指拖數，肥仔話已交由律師處理，但尚未報警。（陳順禎攝）

早前肥仔、阿Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）有份合資的日式餐廳開業7個月結業，3子捲入債務糾紛，有報道指3子負債逾2百萬，並被貼街招追數，肥仔今日表示已交由律師處理，故不便多談。問到是否如報道所講遇人不淑，他說：「我只可以講今次買咗個經驗，買咗啲教訓，學識做生意最好親身落場。（你呢個教訓好貴。）你唔可以咁諗，永遠記住你呢世人都係賺緊錢，抱住賺得返呢個信念，個人先唔會down。」他亦坦言與Jer、Jeremy 心情難免受到影響，但最緊要抱著正面的心態，才不會影響藝人工作，而三兄弟的感情，肥仔表示「更齊心，有今生無來世。」