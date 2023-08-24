黃德斌《四遊記》分享人生30低潮期　坦言曾經迷失到否定自我

香港人生活壓力絕對是世一。由黃德斌及王丹妮主持的旅遊節目《四遊記》正正就為每位香港人取經，將放鬆及洗滌心靈的方法於9月18起，晚上09:00於HOY TV 77台為大家送上。

由黃德斌及王丹妮主持的旅遊節目《四遊記》正正就為每位香港人取經。

《四遊記》是次走訪了由德島縣、高知縣、愛媛縣、香川縣組成的日本四國，當中環形朝聖之路-「四國遍路」更加是全球享負盛名! 黃德斌及王丹妮走遍88間寺廟，體驗長達約1200公里的朝聖之路，尋找解壓奧秘。

滿滿正能量。

他們於節目中參與多個讓心靈平靜活動，包括瀑布修行，火供(以火燒掉煩惱)、水中坐禪、打坐、冥想及寫經等。黃德斌於節目內與日本靚仔住持於寺廟健身，齊齊騷肌，大鬥體力；黃德斌更於節目中分享人生30低潮期，曾經迷失到否定自我，最後靠做運動才能重新出發，大為感觸。

黃德斌更於節目中分享人生30低潮期，曾經迷失到否定自我。

洗滌心靈除了自我修行，做喜愛的事情亦是自我放鬆的一種。單車愛好者黃德斌與王丹妮於被獲選為「全世界最好單車路線」的島波海道踏單車，帶出學懂愛人、更要學懂愛自己！亦會拜訪日本「僧侶系」音樂和尚 - 藥師寺寬邦，齊齊來一趟心身靈之旅。

洗滌心靈

此外，美味食物能療癒人心，親手製作食物更令心身放鬆！黃德斌及王丹妮於贊岐會親手製作當地名物 - 烏冬，更會乘搭烏冬的士，訪尋當地特色烏冬店。