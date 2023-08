寵愛Pet Pet｜大結局圓滿　粉絲專頁主人藏催淚留言：天堂等我啊

無綫劇集《寵愛Pet Pet》今晚(25/08)播出第20集大結局,到底林夏薇和周嘉洛會不會有情人終成眷屬呢,大結局自有分曉。一連20集中,除了人物的劇情線好睇,寵物們的演出也不得不讚揚一番,不少觀眾也激讚冬甩、小泡芙等寵物可愛。



不少藝人都借出自己的寵物幫助拍攝。(截圖)

《寵愛Pet Pet》劇中出現了近20位「小演員」,其中不少也是由TVB演員們家中的寶貝出演,例如冬甩(Romeo)的主人就是招浩明,鄒兆霆、吳佩如、王致狄、鄧美欣、黃頌明、賴彥妤、樊奕敏和陳瀅等都有借出自己的愛寵參與拍攝。

無綫劇集《寵愛Pet Pet》今晚(25/08)第20集大結局。(劇照)

原來陳瀅隻狗仔都有出鏡。(Facebook圖片 / 寵愛PetPet)

樊奕敏都借咗佢隻嘅寶貝出嚟。(Facebook圖片 / 寵愛PetPet)

距離劇集拍攝完成至現時播出已一年有多,原來當中有三隻寵物經已離世去做「小天使」。一眾主人更在《寵愛Pet Pet》的粉絲專頁上留下一些「對寵物說的話」。樊奕敏寫道:「白兔,我要讓你一生健康幸福,肥肥白白,永遠愛你。」王致狄:「雪雪雖然你而家肥咗又可愛咗,但係開始要減肥啦,唔係遲啲就抱你唔起。」賴彥妤:「多多,多謝你成為屋企嘅一份子,有你嘅陪伴,多咗溫暖同歡樂,愛你愈來愈多。」陳瀅:「KUMAOOOO, THANKS YOU FOR COMING INTO MOMMY'S LIFE.」主人們留下的說話都十分真摰。

冬甩(Romeo)好搶鏡。(劇照)

嘉駿的寵物「傻豬豬」原來經已離世。(Facebook圖片 / 寵愛PetPet)

其中嘉駿的寵物「傻豬豬」原來經已離世,他也寫了一段說話給愛寵,寫道:「多謝你,喺生命當中出現了16年3個月,知道你喺最後嘅時候好盡力陪我每分每秒,記得同吉仔喺天堂等我啊,爸爸愛你哋。」

鄧美欣。(Facebook圖片 / 寵愛PetPet)

王致狄。(Facebook圖片 / 寵愛PetPet)