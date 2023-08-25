寵愛Pet Pet｜大結局圓滿　粉絲專頁主人藏催淚留言：天堂等我啊

無綫劇集《寵愛Pet Pet》今晚（25/08）播出第20集大結局，到底林夏薇和周嘉洛會不會有情人終成眷屬呢，大結局自有分曉。一連20集中，除了人物的劇情線好睇，寵物們的演出也不得不讚揚一番，不少觀眾也激讚冬甩、小泡芙等寵物可愛。



不少藝人都借出自己的寵物幫助拍攝。（截圖）

《寵愛Pet Pet》劇中出現了近20位「小演員」，其中不少也是由TVB演員們家中的寶貝出演，例如冬甩（Romeo）的主人就是招浩明，鄒兆霆、吳佩如、王致狄、鄧美欣、黃頌明、賴彥妤、樊奕敏和陳瀅等都有借出自己的愛寵參與拍攝。

無綫劇集《寵愛Pet Pet》今晚（25/08）第20集大結局。（劇照）

無綫劇集《寵愛Pet Pet》今晚（25/08）第20集大結局。（劇照）

原來陳瀅隻狗仔都有出鏡。（Facebook圖片 / 寵愛PetPet）

樊奕敏都借咗佢隻嘅寶貝出嚟。（Facebook圖片 / 寵愛PetPet）

距離劇集拍攝完成至現時播出已一年有多，原來當中有三隻寵物經已離世去做「小天使」。一眾主人更在《寵愛Pet Pet》的粉絲專頁上留下一些「對寵物說的話」。樊奕敏寫道：「白兔，我要讓你一生健康幸福，肥肥白白，永遠愛你。」王致狄：「雪雪雖然你而家肥咗又可愛咗，但係開始要減肥啦，唔係遲啲就抱你唔起。」賴彥妤：「多多，多謝你成為屋企嘅一份子，有你嘅陪伴，多咗溫暖同歡樂，愛你愈來愈多。」陳瀅：「KUMAOOOO, THANKS YOU FOR COMING INTO MOMMY'S LIFE.」主人們留下的說話都十分真摰。

冬甩（Romeo）好搶鏡。（劇照）

嘉駿的寵物「傻豬豬」原來經已離世。（Facebook圖片 / 寵愛PetPet）

其中嘉駿的寵物「傻豬豬」原來經已離世，他也寫了一段說話給愛寵，寫道：「多謝你，喺生命當中出現了16年3個月，知道你喺最後嘅時候好盡力陪我每分每秒，記得同吉仔喺天堂等我啊，爸爸愛你哋。」

鄧美欣。（Facebook圖片 / 寵愛PetPet）

王致狄。（Facebook圖片 / 寵愛PetPet）