東張西望｜巴士自瀆男17歲前妻曾受死亡恐嚇　兩主持反應成焦點

《東張西望》今晚（25/08）繼繽上集內容，有一名A小姐表示，今年5月在巴士上對女乘客自瀆，其後更用救生手錘擊破車窗的男子就是她的前夫L先生，更大爆身邊女性朋友都被曾被其性騷擾。受害S小姐表示：「一開始係言語騷擾，慢慢越來越過份，佢可以無啦啦喺條街度影啲性器官相畀我，呢樣我覺得太過份，跟住毛手毛腳。」兩人已於一年前離婚，但今晚一集A小姐就帶同《東張》主持一同「追返個仔」。



成件事都幾複雜。（《東張西望》截圖）

前妻指前夫曾性騷擾她的朋友。（《東張西望》截圖）

前夫堅拒不肯「還仔」。（《東張西望》截圖）

A小姐向《東張》爆料，指前夫曾用刀威嚇她說：「佢曾經打999話要殺咗老婆。」其後A小姐想逃離恐怖情人，但卻變成要與親生骨肉分開。她表示由與前夫分開到現在已經將近8個月，但仍見不到自己的BB，她說：「我覺得佢屋企人好無賴。」

A小姐透露前夫曾表示過要殺死自己。（《東張西望》截圖）

之後《東張》主持吳幸美與L先生通電話溝通後，依舊解決不到問題，L先生更說：「成件事都上晒法庭啦，你哋自己去搵啦，好冇？」其後《東張》另一位主持陳瑞菱與A小姐一同登門到囝囝暫住的家中，才得而在《東張》主持的陪同下見到囝囝一面。

吳幸美與L先生通電話溝通後，依舊解決不到問題。（《東張西望》截圖）

上門只係見到面。（《東張西望》截圖）

之後A小姐透露，原來17歲的她曾有一次在酒吧飲醉酒後，與人發生性關係，其後就懷孕並誕下一名女兒，因為未成年的關係所以就轉交了政府托管。最後，A小姐表示自己網購生意每個月也有6萬元收入，絕對有能力負擔兩名仔女的生活。聽完整個「感人」故事後，主持陳瑞菱依然十分冷靜地應對，其間亦只是用手輕輕拍了她的肩膀安慰。