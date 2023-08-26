區永權報完《東張西望》惡鄰再現　高空擲螺絲批：傳出巨響

TVB資訊節目《東張西望》經常報導大小民生事，為市民偵查跟進個案，主持之一的區永權身受其害，曾多次遭惡鄰滋擾高空擲下玻璃碎鮮牛肉，他曾在6月以苦主身份登《東張西望》，可惜不足3個月又再受滋擾，令他相當無奈：「我再重申一次，我並非「高空擲物界」KOL！」



區永權主持《東張西望》多時。（IG：@mr.albertau）

區永權表示已住在這個單位10年，間歇性都有高空擲物，輕則火鍋肥牛、玩具、螺絲帽、煙頭，重則玻璃碎、吸塵機棍等，其露台欄杆已被吸塵機棍壓至凹陷，而最嚴重一次，窗台地磚地被雨傘砸碎！至今年6月以苦主身份接受《東張西望》訪問，笑稱：「我都估唔到有呢一日出現。」

區永權平時做開《東張》主持，6月時以高空擲物苦主身份受訪。（《東張西望》截圖）

區永權的地磚被砸碎，若恰巧砸中人頭確實不堪設想！（《東張西望》截圖）

以為上完《東張西望》可以有安穩日子，未料到相隔不足3個月又出事更險出事：「我再重申一次，我並非「高空擲物界」KOL！敬請各鄰居或身處鄰居單位嘅人士，唔好再高空擲物！正所謂：有得揀，邊個想咁慘？！正當區太準備叫姐姐出露台收衫之際，突然聽到露台傳出巨響，遙遠張望一下，發現又天降異物，分別有螺絲批、鐵圈、厚身金屬塊、螺絲釘，甚至Temple紙巾！得來不易露台風平浪靜嘅日子，過咗兩個月咁就告吹，而今次仲要有螺絲批！」

以為上完《東張西望》可以有安穩日子，未料到相隔不足3個月區永權的露台又出事，今次仲要有螺絲批！（IG：@mr.albertau）

經過幾次危險事故，區永權明顯有怒火：「如果，你話我哋全家人好彩，大步檻過。我想講，今次高空擲物嘅人兄，同樣好彩，無傷到其他人，否則佢面對嘅後果以及刑罰，絕對唔輕！當然，事發一刻，立即通知管理處及馬上報警，報警之後嘅細節，我就不便交代！但我再重申一次：我並非「高空擲物界」KOL，亦都無興趣做！不論你有心或無意，唔好再騷擾我哋！儘管你喺露台清潔又好，裝修都好，務必吩咐各人兄小心處理物件或工具，切勿禍及無辜！」