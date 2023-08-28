Edan尾場爆褲鏈勁緊張　澄清MIRROR缺席頒獎禮：以我所知無話唔去

Edan完成3場個唱，他自評有80分。（梁碧玲攝）

Edan (呂爵安）昨晚（27日）舉行個人演唱會《EDAN LUI 「IN MY SIGHT OF E」 SOLO CONCERT 2023》 舉行尾場，兩位嘉賓邱鋒澤、陳零九先後登場，令向來係「追星界天花板」嘅Edan再次成就解鎖。

陳零九因有工作在身， 黃昏才由台灣飛香港，沒有綵排直接上台演出。（梁碧玲攝）

完騷後，Edan接受訪問時直言有不捨，但他認為三場都足夠，又自評今次有80分。「因為其實都攰嘅，一方面要keep聲音狀態，體力同精神上嘅疲累，因為連續幾日做同樣嘅嘢，會麻木，所以三場係好好嘅嘗試。」

澤九CP首與Edan同台，Edan表示三人的友誼緣份確是難得。（梁碧玲攝）

Edan 又提到驚險爆呔事件，他表示準備為《霸道總裁》出場前，突然發現爆呔，服裝即時拿出針線縫補，但他卻十分擔心。「因為我今日入面係著孖煙囱，但跳唱咁有型，爆個格仔孖煙囱出嚟。」提到與B Team的篤棟Talk環節，Edan 表示構思練習一個星期以上，而第二場開始，將私生飯part刪走，他表示未有不快，亦不是因為收DM之故，一切都是以節奏爽快為主。「係咪親身經歷？我第一場有講如有雷同，純屬巧合。」

Edan表示有收DM，但與刪除飯生飯的講話無關。（梁碧玲攝）

另外，提到MIRROR將缺席頒獎禮一事，Edan表示：「以我所知，無話唔去嘅，因為公司話嚟緊有演唱會，所以lock咗期唔可以接工作，但樂壇盛事，有得參與當然要參與，公司都會安排，但我都係等通知。」