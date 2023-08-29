邱淑貞關秀媚賀上山詩鈉生日　第一代「晶女郎」激罕同場美貌依然

上山詩鈉（Anna）雖然已淡出幕前多年，但仍與不少圈中人十分老友。日前迎來59歲生日的Anna，獲大批好友為她慶生，包括劉嘉玲、梁朝偉、邱淑貞與老公沈嘉偉、百億名媛馮詠儀、張智霖、袁詠儀、方中信、鍾鎮濤與太太范姜、梁家輝夫婦、周汶錡、關秀媚、葉童夫婦、謝天華、丁子高、唐鶴德、阮兆祥、趙學而等等，可謂是群星拱照，星光熠熠，足見她的人緣極佳！Anna在IG曬出一系列合照，並寫道：「Had the best上六樓！Thanks all my buddies! Love u all!」

上山詩鈉（Anna）同囡囡Hilary。（IG@annaboop）

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當中婚後生活低調的邱淑貞近年已鮮有在公開場合露面，今次她就與老公一起出席Anna的生日會，身穿黑色風褸的她化上淡妝，打扮簡單又不失氣質，依然美麗動人，完全看不出她已經55歲，狀態絕佳。而同樣已全面息影的關秀媚，以白色恤衫襯卡其色長褲，57歲的她退出演藝圈後外貌都沒有走樣，皮膚白裏透紅，完全沒有任何老態，令人驚艷。

邱淑貞同老公沈嘉偉一起出席生日會。（IG@annaboop）

關秀媚亦有露面。（IG@annaboop）

其實邱淑貞與關秀媚同屬第一代「晶女郎」，兩人都曾參選港姐，並獲王晶賞識，轉戰電影圈發展順利。邱淑貞在1992年電影《赤裸羔羊》中一改過往清純形象，性感大膽演出，奠定「性感女神」的地位，更獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名，其後她亦參演了多部由王晶執導的作品，直至1999年與沈嘉偉結婚後息影，兩人育有三女，一家五口幸福美滿。

邱淑貞在TVB拍過劇集《新紮師兄1988》，之後轉戰影壇，拍過《最佳損友》、《赤裸羔羊》、《不道德的禮物》、《賭神2》等等。（劇照）

邱淑貞同老公沈嘉偉去年帶埋二女沈日一起為Anna慶生。（IG@annaboop）

而關秀媚在90年代尾至2000年初亦備受王晶力捧，一連拍了《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》等，因而被封為「晶女郎」，其後她又憑《每天愛你八小時》獲提名台灣金馬獎最佳女配角。可惜2002年關秀媚因涉嫌醉酒駕駛以及找人頂罪被捕，翌年更因串謀妨礙司法公正被判入獄14日。關秀媚在出獄後沉寂了一段時間，直至2005年復出拍攝電影《黑白戰場》，翌年她拍完由王晶執導的內地劇集《暴雨梨花》後全面息影。有指她淡出幕前後投資有道，生活無憂，而在感情方面，她與細她7年的前演員男友李煒尚拍拖多年感情穩定，有共識堅持不婚不育。

關秀媚仍不時與圈中人聚會。（小紅書圖片）

依然省鏡！（IG@candymancandy）

重溫過往演出：