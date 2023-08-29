韓國歌后AILEE香港開騷兩度哽咽　唱《鬼怪》OST展超強實力唱功

「韓國鐵肺歌后」AILEE今天（29日）在香港舉行演唱會《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》，出道11年來首次在港開Solo演唱會，她表示心情激動又緊張，感謝香港粉絲多年來的等待。



AILEE跳住舞依然唱功穩定。（梁碧玲攝）

AILEE甫出場即帶來《Don't Touch Me》和《Mind Your Own Business》兩首大熱歌，以超強唱功炒熱現場氣氛。她用英文講到已4年沒有訪港，因此非常期待是次演唱會，尤其是次演出是她出道11年以來，終於可以與粉絲們互動交流的專屬機會。AILEE表示：「見到大家真的很幸福，所以我準備了很多大家都喜歡的歌曲，希望你們會可以好好享受。」

AILEE出道11年才首次在香港開個人演唱會。（梁碧玲攝）

其後AILEE唱出了首次在香港表演的出道歌《Heaven》、《U&I》和《I Will Show You》等代表歌，唱到《鬼怪》OST《I Will Go to You Like the First Snow》時，現場觀眾更一同舉起手機，燈海場面壯觀。AILEE作為實力女唱將，她特別準備粉絲點唱環節，除了率先公開將於9月1日發行的新歌外，更清唱了Sia《Chandelier》和Whitney Houston《I Will Always Love You》，展現出超卓唱功。AILEE最後講到第一次聽到海外粉絲一起唱韓文歌，演出中兩度哽咽。她希望大家經過今晚後可以多多替她宣傳演出好睇，期待下次更多觀眾入場欣賞。

AILEE代表作多多，幾乎每首台下粉絲都可以跟住唱。（梁碧玲攝）

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