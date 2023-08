韓國歌后AILEE香港開騷兩度哽咽　唱《鬼怪》OST展超強實力唱功

「韓國鐵肺歌后」AILEE今天(29日)在香港舉行演唱會《AILEE ON MUSIC in HONG KONG》,出道11年來首次在港開Solo演唱會,她表示心情激動又緊張,感謝香港粉絲多年來的等待。



AILEE跳住舞依然唱功穩定。(梁碧玲攝)

AILEE甫出場即帶來《Don't Touch Me》和《Mind Your Own Business》兩首大熱歌,以超強唱功炒熱現場氣氛。她用英文講到已4年沒有訪港,因此非常期待是次演唱會,尤其是次演出是她出道11年以來,終於可以與粉絲們互動交流的專屬機會。AILEE表示:「見到大家真的很幸福,所以我準備了很多大家都喜歡的歌曲,希望你們會可以好好享受。」

AILEE出道11年才首次在香港開個人演唱會。(梁碧玲攝)

其後AILEE唱出了首次在香港表演的出道歌《Heaven》、《U&I》和《I Will Show You》等代表歌,唱到《鬼怪》OST《I Will Go to You Like the First Snow》時,現場觀眾更一同舉起手機,燈海場面壯觀。AILEE作為實力女唱將,她特別準備粉絲點唱環節,除了率先公開將於9月1日發行的新歌外,更清唱了Sia《Chandelier》和Whitney Houston《I Will Always Love You》,展現出超卓唱功。AILEE最後講到第一次聽到海外粉絲一起唱韓文歌,演出中兩度哽咽。她希望大家經過今晚後可以多多替她宣傳演出好睇,期待下次更多觀眾入場欣賞。

AILEE代表作多多,幾乎每首台下粉絲都可以跟住唱。(梁碧玲攝)

