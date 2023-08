孫藝珍去年11月誕下一子後,與老公玄彬生活低調,但她不時在IG分享日常近照,可見一家三口相當幸福。早前孫藝珍曾在IG投訴玄彬攝影技術差,經過她一輪訓練後,似乎終於過到老婆關。



孫藝珍大讚玄彬攝影技術有進步,公開放閃。(IG/@yejinhand)

昨日孫藝珍在IG分享數張打高爾夫時拍攝的近照,除了美腿吸睛外,她亦講到「Am I getting better?? His photography skills are getting better!」,大讚玄彬攝影技術有進步,公開放閃。不過有眼利網民卻發現,孫藝珍的太陽眼睛上倒影出玄彬奇特的影相姿勢,見到他不惜擺出O字腿落力為老婆打卡,稱讚不愧為完美老公的示範。

玄彬為了老婆,不惜擺出O字腿。

玄彬、孫藝珍婚後相當幸福。(網上圖片)