破毒強人｜蕭正楠跳落海髮型竟然唔走樣　透露兩大「堅挺秘訣」

無綫劇集《破毒強人》劇情進入高峰，早前一集講到徐安好和綁匪連人帶車墜海，雖然蕭正楠和張曦雯跳下海救人，但最後還是救不到徐安好，但是大家又有沒有發現蕭正楠跳下海後，他的髮型有些不協調？



蕭正楠個髮型，無論喺咩環境之下都咁堅挺。（《破毒強人》截圖）

蕭正楠落水髮型都唔走樣

正常人下水後，髮型必定會走樣，可是蕭正楠顯然不是正常人，同樣的物理，化學定律也不能套用在他身上。翻查以往片段，其實不難發現蕭正楠的髮型長期也是keep住最佳狀態，就算是狂奔的時候，從海邊上岸後，甚至爆炸時，依然可以保持住原本的髮型，真的非常堅挺！

蕭正楠狂奔，個髮型都冇事。（《破毒強人》截圖）

爆炸都冇事。（《破毒強人》截圖）

蕭正楠接受《香港01》訪問時，透露拍劇時的髮型是由髮型師安排。他說：「髮型梗係交畀髮型師安排啦。想知點keep？其實瞓嘅時候已經要開始保持髪型，同埋頭髮盡量短就易handle啲。」

蕭正楠個髮型真係堅。（《破毒強人》截圖）

髮型不倒靠大量噴髮膠

想保持「髮型不倒」，原來蕭正楠的髮型師都花了不少時間。蕭正楠說：「set一次頭都要30分鐘啦㗎，set一次頭用嘅髮膠大概等於我平時一個月份量。」所以就解釋到，為什麼蕭正楠的髮型可以這麼堅挺。不過，怕不怕噴得太多髮膠會甩頭髮呢？蕭正楠也笑言：「頭髮夠用，多謝關心，哈哈。」