港姐2023｜鄧兆尊嘆冇睇好蝕　狂爆金句：香港舞小姐好過佢哋10倍

《2023年度香港小姐競選》三甲出爐，其中亞軍王怡然（Lynn）成為近期的熱門討論話題。事緣有內地網民爆料指她的父母騙財捲款千萬逃到香港，而王怡然（Lynn）本人也疑似知情。當選後王怡然（Lynn）也疑似有心避開傳媒追訪，以身體抱恙為由缺席了公開活動。其後再有網民爆出她的黑歷史，一段在小紅書大鬧餐廳服務員，片中她直斥店員「擺款」，而片中的她與參選時人前表現的甜美可愛模樣相差甚遠，有網民以「猙獰」二字形容片中的她。



鄧兆尊和貴花田及王耀祖講娛樂圈中事。（截圖／YouTube頻道「田豪祖3寶」）

日前（31/08）鄧兆尊登上由貴花田、曾志豪和王耀祖主持的YouTube頻道「田豪祖3寶」，一開始他們以「偶像藝人係咪唔可以反擊hater」為題討論「Edan呂爵安以千字文回應haters」，之後話峰一轉，王耀祖就提到亞軍王怡然。

2023年港姐亞軍王怡然被爆係「雙面人」。（網上圖片／小紅書）

2023年港姐亞軍王怡然被爆係「雙面人」。（資料圖片）

鄧兆尊：王怡然做「雙面人」冇所謂

正當大家都覺得鄧兆尊會評擊TVB揀錯人或是王怡然雙面人之際，鄧兆尊竟然表示「冇所謂」。他說：「冇所謂啦，經一事長一智，將來盡量拍少啲。一係就食住呢個水去，做雙面仍然會好出位嘅，掉轉做！我身邊要搵呢啲靚女大把，所以話點解我唔要byebye。」

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苑瓊丹以做丑角有名。（電影截圖）

「石榴姐」苑瓊丹後時真係靚女嚟。（網上圖片）

「做八婆」出路更多 鄧兆尊：苑瓊丹都係咁樣出嚟

三人談得起勁之後，鄧兆尊又爆金句，他說：「呢個世界做丑生條路永遠係少人爭啲，去做八婆呢個位包你紅過冠軍嗰個好多，食住上，真㗎！苑瓊丹都係咁樣出嚟，苑瓊丹幾靚女呀，八婆真係好少，香港人就係鍾意睇真面目。」王耀祖又指王怡然雙面人被揭露了出來是「洗濕個頭」，鄧兆尊又說：「佢而家冇得唔願意啦，都洗濕咗個頭。」王耀祖又再補充說：「我哋而家唔係做haters，而係想畀鼓勵你（指王怡然）。」

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訪問的過程中，王怡然突然掩面痛哭。（截圖）

鄧兆尊：呢期香港小姐冇睇真係蝕

之後，鄧兆尊又說：「呢期香港小姐冇睇真係蝕。」貴花田也補充王怡然在決賽一緊張就用英語回答問題，而並非片中流利的普通話，鄧兆尊就說：「呢啲咪就係家教囉，雙面好厲害，好多靚女一開口冇晒分啦，呢啲呃唔到人，正所謂『天知地知互聯網知』，唔好亂咁拍嘢呀後生女！」

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陳怡名被封為「黑面港姐」。（資料圖片，IG圖片）

叫陳怡名爆多啲料

講完了王怡然，他們又將話題轉到胡睿涵和陳怡名身上。王耀祖表示，他推測胡睿涵的IG「好能裝，像你一樣」的圖意指冠軍莊子璇。鄧兆尊說：「插幾支筆喺度，即係好多顏色嘅。」貴花田也補充說：「女仔參加香港小姐學好多禮儀，但係而家選完我就唔係miss hong kong，我係我自己嘛，就可以做返自己，就可以講囉。」鄧兆尊也表示，陳怡名應該再爆多料，他說：「商機嚟呀14號，盡爆，賺返多啲Followers、賺返多啲錢，攞返安慰獎都係好事。」

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胡睿涵的IG圖令人想到她暗指冠軍莊子璇。（資料圖片，IG圖片）

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TVB應加兩條條款：違款罰一百萬，好快有營利

王耀祖問及鄧兆尊的意見說：「喺公司立場嚟睇，班女養唔熟，咁而家點算呢？」鄧兆尊笑言：「嗱，我有個提議，喺佢哋簽約嘅時候加多兩條，唔準亂講嘢，唔準黑面，如果唔係罰款一百萬。我話係聽，好快有營利㗎啦，我話你聽！」王耀祖和貴花田聽完了哈哈大笑，拍晒手掌。王耀祖續說：「梗係啦，淨係中年好聲音都100人入選！」鄧兆尊補充道：「中年好聲音有4000幾人參加，嗰度都4億啦！」

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鄧兆尊爆金句：香港舞小姐好過佢哋10倍，我講嘅！

有節目聽眾問，是不是下年減少內地佳麗入選人數就解決問題。鄧兆尊也回答：「即係而家畀你揀女朋友，要臭脾氣定係靚，你揀呀！」王耀祖又說：「即係香港舞小姐咁。」鄧兆尊回應說：「香港舞小姐好過佢哋10倍啦，你唔知之嘛，我知呀！我講嘅！因為我識好多舞小姐，我知！不過講吓笑啫，唔好咁認真。唔使咁緊張，我講嘅！」

鄧兆尊爆金句：「香港舞小姐好過佢哋10倍。」王耀祖和貴花田即時嚇一嚇。（截圖／YouTube頻道「田豪祖3寶」）

最後，貴花田也問道，佳麗參選是不是應該「洗底」清乾淨黑歷史，王耀祖就說：「咪好似格甩底咁，你唔清乾淨 淨返一兩條啲記者就會放大佢啦大佬！」鄧兆尊最後補充：「所以選美嘅嘢，由10歲開始就唔好亂拍嘢擺上網啦。」