86歲謝賢被野生捕獲面色紅潤　主動停車邀合照網民激讚︰和藹可親

縱橫影壇多年風流倜儻的四哥謝賢，9月15日將踏入87歲，最後一次公開露面，是去年以電影《殺出個黃昏》奪下首座香港金像獎影帝寶座，不過上台領獎時因為走路姿勢以及臉部有些歪斜，傳出中風消息。近日有網民野生捕獲四哥，生圖流出力證健康更撰文大讚是「和藹可親的鄰家爺爺！」



謝賢去年憑《殺出個黃昏》首次提名香港電影金像獎「最佳男主角」並一舉封帝。（金像獎影片截圖）

有網民稱日前於西九藝術公園遇上謝賢，四哥身穿黑色外套，戴上黑色cap帽束起小馬尾，架上招牌眼鏡，拿住拐杖在旁人協助下上車。另一張相見到四哥坐在七人車上，雙手搭住小朋友膊頭拉低口罩微笑合照，面色紅潤相當精神，撰文網民更透露是四哥主動邀請合照，令他們既驚且喜。

有網民8月尾在西九偶遇四哥謝賢。（小紅書圖片）

網民指四哥謝賢親切揮手更叫司機停車。（小紅書圖片）

網民指：「其實當時離著非常非常近，我就跟小朋友說，我們不要過去，就在這裡拍張背影照，跟爺爺擺手再見就好了，我們就站在原地一直擺手再見，車門那時候也關了，車子也發動了，謝賢也在車裡跟我們擺手回應。然後沒想到，司機竟然又停車，下車，謝賢那邊的車門也同時打開了，司機衝我們走過來，說小妹妹過去拍照，就把我女兒帶到謝賢身邊（本來謝賢是要下車拍的，司機制止了他，我今晚查看才知道他之前傳出了病危的消息，身體不好，太感動了）。謝賢全程都好開心，一直在笑，狀態非常好，一直誇獎小朋友好乖，真的是一點明星架子都沒有。」

四哥謝賢精神狀態相當好。（小紅書圖片）