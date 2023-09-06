王敏奕曾國祥曬合照放閃賀結婚四周年　婚後聚少離多去年曾傳婚變

曾志偉兒子曾國祥在2019年與拍拖6年的王敏奕（Venus）結婚，但受疫情影響，兩公婆因工作關係經常分隔兩地，聚少離多，更屢傳婚變，不過Venus就隨即否認傳聞。今日曾國祥同Venus在IG放閃，慶祝結婚4周年，曾國祥Post出一張兩公婆攬實睇煙花的背影照，並寫道：「Happy 4th to us both. May time passes by slower and slower when I’m with you…（祝我們結婚4周年快樂，願我和你在一起時，時間能過得慢一些，再慢一些……）」

兩人在2019年於日本舉行婚禮。（IG@wongmanyik）

好浪漫！（IG@lajah）

而Venus就曬出四張合照，並寫道：「Having you by my side makes me the happiest, most grateful and luckiest person in the world. Happy 4th anniversary to my dearest husband.（有你在我身邊，讓我成為世界上最幸福、最感恩、最幸運的人。結婚4周年快樂，我最親愛的老公！）」曾國祥同Venus婚後恩愛甜蜜，但去年4月卻傳出離婚消息，事緣Venus突然刪走IG上與老公的合照，更有指她已洗走手指上的「婚戒」紋身，惹來婚變猜測，而Venus在回應傳聞時就表示雙方沒問題，她又指沒有洗走紋身，只是有時因拍劇需要會遮住紋身，她亦坦言兩公婆經常分隔兩地，加上疫情下要隔離，要維繫感情的確不容易，幸好兩人捱過最艱辛的日子，夫妻感情更勝從前，去年還到意大利補度蜜月，相當Sweet！

感情更勝從前！（IG@wongmanyik）