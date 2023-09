王敏奕曾國祥曬合照放閃賀結婚四周年　婚後聚少離多去年曾傳婚變

曾志偉兒子曾國祥在2019年與拍拖6年的王敏奕(Venus)結婚,但受疫情影響,兩公婆因工作關係經常分隔兩地,聚少離多,更屢傳婚變,不過Venus就隨即否認傳聞。今日曾國祥同Venus在IG放閃,慶祝結婚4周年,曾國祥Post出一張兩公婆攬實睇煙花的背影照,並寫道:「Happy 4th to us both. May time passes by slower and slower when I’m with you…(祝我們結婚4周年快樂,願我和你在一起時,時間能過得慢一些,再慢一些……)」

兩人在2019年於日本舉行婚禮。(IG@wongmanyik)

好浪漫!(IG@lajah)

而Venus就曬出四張合照,並寫道:「Having you by my side makes me the happiest, most grateful and luckiest person in the world. Happy 4th anniversary to my dearest husband.(有你在我身邊,讓我成為世界上最幸福、最感恩、最幸運的人。結婚4周年快樂,我最親愛的老公!)」曾國祥同Venus婚後恩愛甜蜜,但去年4月卻傳出離婚消息,事緣Venus突然刪走IG上與老公的合照,更有指她已洗走手指上的「婚戒」紋身,惹來婚變猜測,而Venus在回應傳聞時就表示雙方沒問題,她又指沒有洗走紋身,只是有時因拍劇需要會遮住紋身,她亦坦言兩公婆經常分隔兩地,加上疫情下要隔離,要維繫感情的確不容易,幸好兩人捱過最艱辛的日子,夫妻感情更勝從前,去年還到意大利補度蜜月,相當Sweet!

感情更勝從前!(IG@wongmanyik)