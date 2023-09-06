王敏奕曾國祥曬合照放閃賀結婚四周年 婚後聚少離多去年曾傳婚變
撰文：董欣琪
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曾志偉兒子曾國祥在2019年與拍拖6年的王敏奕（Venus）結婚，但受疫情影響，兩公婆因工作關係經常分隔兩地，聚少離多，更屢傳婚變，不過Venus就隨即否認傳聞。今日曾國祥同Venus在IG放閃，慶祝結婚4周年，曾國祥Post出一張兩公婆攬實睇煙花的背影照，並寫道：「Happy 4th to us both. May time passes by slower and slower when I’m with you…（祝我們結婚4周年快樂，願我和你在一起時，時間能過得慢一些，再慢一些……）」
而Venus就曬出四張合照，並寫道：「Having you by my side makes me the happiest, most grateful and luckiest person in the world. Happy 4th anniversary to my dearest husband.（有你在我身邊，讓我成為世界上最幸福、最感恩、最幸運的人。結婚4周年快樂，我最親愛的老公！）」曾國祥同Venus婚後恩愛甜蜜，但去年4月卻傳出離婚消息，事緣Venus突然刪走IG上與老公的合照，更有指她已洗走手指上的「婚戒」紋身，惹來婚變猜測，而Venus在回應傳聞時就表示雙方沒問題，她又指沒有洗走紋身，只是有時因拍劇需要會遮住紋身，她亦坦言兩公婆經常分隔兩地，加上疫情下要隔離，要維繫感情的確不容易，幸好兩人捱過最艱辛的日子，夫妻感情更勝從前，去年還到意大利補度蜜月，相當Sweet！
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