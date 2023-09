盤點近年最快離巢的3甲港姐　當中一位現時坐擁過億身家

《香港小姐競選》向來都是無綫的年度重頭盛事,吸引不少女仔參加,一圓選美夢之餘,又可籍此踏入演藝圈。不過這個情況近年有變,當中更有多位3甲得獎佳麗並不留戀於電視城發展,而是在完成港姐合約後選擇離巢。數到最近的就有上屆亞軍許子萱,她在屢行完一年港姐職責後,近日宣布正式「卸任」,並決定重新起航,遠赴英國牛津大學深造。另外,近年還有幾位師姐同樣選擇回歸自由,追求自己嚮往的生活。

許子萱(Cecca )現年26歲

《2022 香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐

效力時間:1年

許子萱曾推出自傳,本身也是一名學霸,畢業於美國密歇根大學安娜堡商學院,主修金融和戰略管理,畢業後曾任職華爾街投行分析師,她在港姐首晤傳媒記者會上,已透露同時獲牛津劍橋取錄讀MBA,她當時表示正考慮修讀二者其一,若當選香港小姐,將擱置其讀書進修計劃,並竭盡所能履行香港小姐的職責。近日,終於屢行完一年港姐責任的許子萱,透過社交平台宣布自己正式「卸任」,並決定重新起航,遠赴英國牛津大學深造。

丁子田(Sara) 現年29歲

《2018 香港小姐競選》季軍及最佳口才獎

效力時間:2年

丁子田來自美國芝加哥,畢業於美國密西根大學,主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學,參選前曾任藥劑顧問2年。當選季軍後,丁子田簽為無綫電視經理人合約藝員,包括於2018年10至12月入讀為短期的無綫電視藝員訓練班,其後先後主持過明珠台節目《股市直擊》及運動節目《港活力·港運會》,又曾客串《愛‧回家之開心速遞》,最令人深刻是她的姑媽是資深演員丁主惠。發展一般的丁子田於2020年8月離開無綫,翌年宣布嫁有米老公Paul,正式封盤,現移居上海,不知拍片分享內地生活點滴和扮靚心得。

雷莊𠒇(Juliette) 現年29歲

《2017 香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐

效力時間:1年

雷莊𠒇於決賽當晚評判最後投票環節中,本來與亞軍何依婷同票打和,但獲鄭裕玲決定性一票而奪得冠軍,事後引起熱議。雷莊𠒇在得獎後亦遭到部分市民抨擊,指她為歷屆最醜的港姐冠軍。對此,雷莊𠒇於社交平台上以英語「I don't care about people not liking me.(我不在乎不喜歡我的人)」回應惡評。她卸任後並無續約,隨即返回加拿大發展,並銳意進軍好萊塢。近年,身在加拿大的雷莊𠒇身兼全職演員以和模特兒,又不時在社交平台大騷火辣身材,更於去年再次踏足選美舞台,代表香港出戰 「Miss Face of Humanity 2022」選美比賽,最終奪得第4名。雷莊𠒇父親是香港十大傑出設計師之一「設計多面手」雷葆文。

父女感情亦非常好(IG@juliettelouie)

黃瑋琦(Emily) 現年29歲

《2017 香港小姐競選》季軍

效力時間:1年

黃瑋琦曾說參選香港小姐是她由小到大的夢想,故2017年大學畢業後便隻身從美國回港參選,並奪得季軍。其後她曾入讀藝訓班,又曾代表香港參加2017年度世界小姐競選,但最終沒有贏得名次。而在18年卸任後,黃瑋琦選擇返回了美國繼續時裝設計方面的工作,是繼冠軍雷莊免後另一位離開的17年港姐。黃瑋琦目前定居美國,時常在社交平台與男友曬恩愛,Sweet到爆。

龐卓欣(Ada)現年31歲

《2015 香港小姐競選》亞軍

效力時間:1年

龐卓欣當年參加港姐時,被視為熱門之一,爸爸龐寶林是知名股評人、東驥基金管理董事總經理。但在決賽當晚,她輸給了女拔萃校友「十優港姐」麥明詩,只得亞軍。龐卓欣卸任後沒簽約無綫,轉型做音樂老師和Youtuber,更不時在社交平台放閃,與從事金融界的男友Patrick大曬恩愛。不過龐卓欣早前卻誤墮網絡騙案,3日被呃7萬。

但亦無冷落爸爸,非常孝順(IG@adapcy)

郭嘉文(Karmen) 現年31歲

《2015 香港小姐競選》季軍

效力時間:2年

郭嘉文當選後隨即獲無綫力捧,安排主持及拍劇機會。不過自2016年的情人節被爆戀上年齡大她25年的富豪「小小超」李澤楷後,不再留戀娛樂圈,同時社交平台也變得低調,之後1年更離開無綫,《東張西望》成為她在無綫的告別作。升呢「千億女友」的郭嘉文,生活富貴,經常出入高級場所,李澤楷更以郭嘉文名義購入過億元的九龍塘豪宅,及後又帶郭嘉文現身馬場認定其女朋友身份,雖然近年傳出他們分手的消息,但兩人至今未有正面回應,不過外間估計郭嘉文現時已坐擁過億身家。

