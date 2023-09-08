盤點近年最快離巢的3甲港姐　當中一位現時坐擁過億身家

《香港小姐競選》向來都是無綫的年度重頭盛事，吸引不少女仔參加，一圓選美夢之餘，又可籍此踏入演藝圈。不過這個情況近年有變，當中更有多位3甲得獎佳麗並不留戀於電視城發展，而是在完成港姐合約後選擇離巢。數到最近的就有上屆亞軍許子萱，她在屢行完一年港姐職責後，近日宣布正式「卸任」，並決定重新起航，遠赴英國牛津大學深造。另外，近年還有幾位師姐同樣選擇回歸自由，追求自己嚮往的生活。

許子萱（Cecca ）現年26歲

《2022 香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐

效力時間：1年

許子萱 《2022 香港小姐競選》亞軍暨國際親善小姐（視覺中國）

身材勻稱有肉地（視覺中國）

許子萱曾推出自傳，本身也是一名學霸，畢業於美國密歇根大學安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，畢業後曾任職華爾街投行分析師，她在港姐首晤傳媒記者會上，已透露同時獲牛津劍橋取錄讀MBA，她當時表示正考慮修讀二者其一，若當選香港小姐，將擱置其讀書進修計劃，並竭盡所能履行香港小姐的職責。近日，終於屢行完一年港姐責任的許子萱，透過社交平台宣布自己正式「卸任」，並決定重新起航，遠赴英國牛津大學深造。

許子萱曾推出自傳，本身也是一名學霸（許子萱微薄圖片）

許子萱日前正式宣布正式「卸任」 赴牛津深造（許子萱小紅書截圖）

丁子田（Sara） 現年29歲

《2018 香港小姐競選》季軍及最佳口才獎

效力時間：2年

丁子田 《2018 香港小姐競選》季軍及最佳口才獎（視覺中國）

丁子田身形弗爆，皮膚白滑（陳順禎攝）

丁子田來自美國芝加哥，畢業於美國密西根大學，主修生物心理學、副修認知科學和神經生物學，參選前曾任藥劑顧問2年。當選季軍後，丁子田簽為無綫電視經理人合約藝員，包括於2018年10至12月入讀為短期的無綫電視藝員訓練班，其後先後主持過明珠台節目《股市直擊》及運動節目《港活力·港運會》，又曾客串《愛‧回家之開心速遞》，最令人深刻是她的姑媽是資深演員丁主惠。發展一般的丁子田於2020年8月離開無綫，翌年宣布嫁有米老公Paul，正式封盤，現移居上海，不知拍片分享內地生活點滴和扮靚心得。

丁子田現移居上海（丁子田小紅書圖片）

丁子田有老公錫到燶（丁子田小紅書圖片）

雷莊𠒇（Juliette） 現年29歲

《2017 香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐

效力時間：1年

雷莊𠒇 《2017 香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐（視覺中國）

雷莊𠒇擁有一副模特兒身材（視覺中國）

雷莊𠒇於決賽當晚評判最後投票環節中，本來與亞軍何依婷同票打和，但獲鄭裕玲決定性一票而奪得冠軍，事後引起熱議。雷莊𠒇在得獎後亦遭到部分市民抨擊，指她為歷屆最醜的港姐冠軍。對此，雷莊𠒇於社交平台上以英語「I don't care about people not liking me.（我不在乎不喜歡我的人）」回應惡評。她卸任後並無續約，隨即返回加拿大發展，並銳意進軍好萊塢。近年，身在加拿大的雷莊𠒇身兼全職演員以和模特兒，又不時在社交平台大騷火辣身材，更於去年再次踏足選美舞台，代表香港出戰 「Miss Face of Humanity 2022」選美比賽，最終奪得第4名。雷莊𠒇父親是香港十大傑出設計師之一「設計多面手」雷葆文。

雷莊𠒇代表香港參加 「Miss Face of Humanity 2022」，最終奪得第4名（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇社交平台上的相片，尺度非常大（IG@juliettelouie）

父女感情亦非常好（IG@juliettelouie）

黃瑋琦（Emily） 現年29歲

《2017 香港小姐競選》季軍

效力時間：1年

黃瑋琦 《2017 香港小姐競選》季軍（視覺中國）

黃瑋琦身形纖瘦 (黃國立攝)

黃瑋琦曾說參選香港小姐是她由小到大的夢想，故2017年大學畢業後便隻身從美國回港參選，並奪得季軍。其後她曾入讀藝訓班，又曾代表香港參加2017年度世界小姐競選，但最終沒有贏得名次。而在18年卸任後，黃瑋琦選擇返回了美國繼續時裝設計方面的工作，是繼冠軍雷莊免後另一位離開的17年港姐。黃瑋琦目前定居美國，時常在社交平台與男友曬恩愛，Sweet到爆。

黃瑋琦現居美國（IG@emvwong）

與男友Sweet到爆（IG@emvwong）

龐卓欣（Ada）現年31歲

《2015 香港小姐競選》亞軍

效力時間：1年

龐卓欣 《2015 香港小姐競選》亞軍（視覺中國）

當年龐卓欣被視為大熱之一，與麥明詩戰況激烈（視覺中國）

龐卓欣當年參加港姐時，被視為熱門之一，爸爸龐寶林是知名股評人、東驥基金管理董事總經理。但在決賽當晚，她輸給了女拔萃校友「十優港姐」麥明詩，只得亞軍。龐卓欣卸任後沒簽約無綫，轉型做音樂老師和Youtuber，更不時在社交平台放閃，與從事金融界的男友Patrick大曬恩愛。不過龐卓欣早前卻誤墮網絡騙案，3日被呃7萬。

龐卓欣身材非常好（IG@adapcy）

仲經常同男友放閃（IG@adapcy）

但亦無冷落爸爸，非常孝順（IG@adapcy）

郭嘉文（Karmen） 現年31歲

《2015 香港小姐競選》季軍

效力時間：2年

郭嘉文 《2015 香港小姐競選》季軍（視覺中國）

郭嘉文身形嬌小，給人鄰家女孩的感覺（視覺中國）

郭嘉文當選後隨即獲無綫力捧，安排主持及拍劇機會。不過自2016年的情人節被爆戀上年齡大她25年的富豪「小小超」李澤楷後，不再留戀娛樂圈，同時社交平台也變得低調，之後1年更離開無綫，《東張西望》成為她在無綫的告別作。升呢「千億女友」的郭嘉文，生活富貴，經常出入高級場所，李澤楷更以郭嘉文名義購入過億元的九龍塘豪宅，及後又帶郭嘉文現身馬場認定其女朋友身份，雖然近年傳出他們分手的消息，但兩人至今未有正面回應，不過外間估計郭嘉文現時已坐擁過億身家。

郭嘉文與李澤楷結伴現身馬場兼影世紀合照，兩人正式公開戀情。（資料圖片）

自升呢「千億女友」後，郭嘉文變得低調（IG@karmen_kkm）

但跟普通女仔一樣愛影相（IG@karmen_kkm）