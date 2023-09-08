「王怡然事件」發酵10日TVB依然冷處理　背後動機明顯｜任噏亂評

《香港小姐2023年競選》亞軍王怡然（Lynn）以熱門姿態勝出，賽後不久竟然爆出疑似她家人在內地捲款逃到香港的新聞，並成為多日以來的熱門新聞。由8月29日至今已有10日，10日內有3次公開活動，事件發酵後，在最近一次贊助商的公開活動中並未有安排亞軍王怡然（Lynn）接受傳媒訪問，TVB亦未有如以往藝人「出事」後馬上召開記者會交代。



《2023香港小姐競選》冠亞季軍分別由莊子璇、王怡然和王敏慈奪得。（資料圖片）

TVB低調處理「王怡然事件」，並不是「唔識做」，而好可能是涉及以下三個原因。



一，《2023香港小姐競選》是TVB年度大騷而且是重點品牌之一，而每年涉及的贊助商十分多，例如有旅行社、服飾贊助、化妝品、保健品等等。賽後三甲及友誼小姐 4位香港小姐都需出席慈善活動和各大小場合，基本上就是TVB主席、總經理等高層以下，作為TVB更甚至是香港這個地方的代言人。

王怡然態度依舊繼續為父母騙財風波「封口」不接受訪問 。（葉志明攝）

衍生出來的答案就是，在事情明朗化前一動不如一靜，更何況現在離事件發生後只有不足一個月，在贊助商的公開活動未結束前保持現狀是最好的處理方法。不做訪問，事情就只會是「王怡然家人疑騙財」，而不會發展成「王怡然認家人騙財」、「王怡然否認家人騙財，但事實相反」或「王怡然家人疑騙財，被告上法庭」等更嚴重的情況。

亞軍王怡然繼續避談被爆父母騙財一事。（葉志明攝）

二，對比藝人疑醉駕，藝人出軌偷食，藝人疑涉及刑事的問題，「王怡然事件」的威力顯然較低。其一王怡然只是新出爐港姐，對觀眾來說算不上熟悉，說白了重要性算不上十分高，其二，此次事件只是王怡然的家人疑騙財，明面上她本人並不涉及其中，其三，TVB一向不會過問藝人們的財務糾紛。

訪問的過程中，王怡然突然掩面痛哭。(節目截圖)

三，TVB想放棄王怡然。說放棄也並不是馬上立即的事，而是減低她的出鏡機會。還記得TVB高層樂小姐在港姐節目曾說話一番話：「最緊要聽話。」表面意思是「聽話」，也可引伸為「聽話就唔會做錯事」。雖然說王怡然本身並沒有做錯任何事，但這次的確製造出了不少公關危機。炸彈一日未拆，一日都是危險，其中一個較為可取的方法是等贊助商活動完結後，再減少王怡然的曝光率，直到一年任期過去後就可以完全切割。

畢竟選港姐不是「包生仔」，雖是進入娛樂圈的捷徑但可不可以順利走下去，還是全看TVB。