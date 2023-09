Ian陳卓賢拒與愛犬齊出席活動　嘆太活躍表演欲強：我控制唔到

陳卓賢(Ian)今晚(9日)現身機場進行節目錄影,除了分享自己的旅遊習慣外,又自彈自唱《DWBF》、《Can't Take My Eyes Off You 》,再在Hellosss要求下唱了新歌《仍在》。

陳卓賢(Ian)獻唱新歌。(葉志明攝)

Ian接受訪問時,提到節目本身在9月初進行,但因打風延至昨日,卻又遇上極端情況,他笑言自己被稱為「風之子」,但不忘提醒大家外出時要小心安全。提到昨日留在家中直播時,愛犬雞髀十分活躍,令他大多時間都在「No」同「喂」,Ian表示:「佢表演欲比我更強,但我都驚,成萬人睇住佢,好似無家教咁,呢啲真係養不教父之過。」問到如果有金主邀雞髀出席活動,會否考慮時,Ian表示:「你哋都有目共睹,我都控制唔到」,又指雞髀平時十分熱情,外出時主動撩人玩,但他希望愛犬能有點矜持。

陳卓賢一提到愛犬雞髀即滔滔不絕,但暫不考慮「父女檔」賺錢。(葉志明攝)

Ian在直播中提到將接拍綜藝,不過今日他就大賣關子,拒絕透露是否團綜:「喺香港拍,我會爭取出埠拍MV先,有飛機、跑車、好靚嘅景、唔好用航拍、用直昇機拍。」他在錄影節目時,提到小時候志願是做機師,Ian表示曾研究報讀考小型機:「我完全無近視、遠視、老花。小學覺得戴眼鏡好似乖啲,所以同阿媽講睇有啲朦,後來戴咗一個星期就無,因為對眼有啲痛。」

AK新戲《七月返歸》上映,Ian話會捧場。(葉志明攝)

Alton早前在IG開設暴風追擊broadcast,聯同AK吹水解悶時,提到曾與賢仔追風,Ian即搞爛gag:「係咪聽錯咗Jay Fung,追風啲咁危險嘅嘢我唔做,應該係第二個賢仔。」