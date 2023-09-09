Ian陳卓賢拒與愛犬齊出席活動　嘆太活躍表演欲強：我控制唔到

陳卓賢（Ian）今晚（9日）現身機場進行節目錄影，除了分享自己的旅遊習慣外，又自彈自唱《DWBF》、《Can't Take My Eyes Off You 》，再在Hellosss要求下唱了新歌《仍在》。

陳卓賢（Ian）獻唱新歌。（葉志明攝）

Ian接受訪問時，提到節目本身在9月初進行，但因打風延至昨日，卻又遇上極端情況，他笑言自己被稱為「風之子」，但不忘提醒大家外出時要小心安全。提到昨日留在家中直播時，愛犬雞髀十分活躍，令他大多時間都在「No」同「喂」，Ian表示：「佢表演欲比我更強，但我都驚，成萬人睇住佢，好似無家教咁，呢啲真係養不教父之過。」問到如果有金主邀雞髀出席活動，會否考慮時，Ian表示：「你哋都有目共睹，我都控制唔到」，又指雞髀平時十分熱情，外出時主動撩人玩，但他希望愛犬能有點矜持。

陳卓賢一提到愛犬雞髀即滔滔不絕，但暫不考慮「父女檔」賺錢。（葉志明攝）

Ian在直播中提到將接拍綜藝，不過今日他就大賣關子，拒絕透露是否團綜：「喺香港拍，我會爭取出埠拍MV先，有飛機、跑車、好靚嘅景、唔好用航拍、用直昇機拍。」他在錄影節目時，提到小時候志願是做機師，Ian表示曾研究報讀考小型機：「我完全無近視、遠視、老花。小學覺得戴眼鏡好似乖啲，所以同阿媽講睇有啲朦，後來戴咗一個星期就無，因為對眼有啲痛。」

AK新戲《七月返歸》上映，Ian話會捧場。（葉志明攝）

Alton早前在IG開設暴風追擊broadcast，聯同AK吹水解悶時，提到曾與賢仔追風，Ian即搞爛gag：「係咪聽錯咗Jay Fung，追風啲咁危險嘅嘢我唔做，應該係第二個賢仔。」