游嘉欣拒收視好泳裝派福利　自爆被劇中一女星搞到條脷抽曬筋

游嘉欣（游游）今晚一身清涼打扮，出席劇集《你好，我的大夫》首播飯局。她表示拍這套劇最大收穫就是與陳嘉慧成為好友，「雖然我哋之前喺《回歸》曾合作過，但好少接觸。而今次劇中我哋係飾演好姊妹，經常孖公仔出動，故私下等開工時，經常一齊玩，因此成為好友。」

游嘉欣透露劇中飾演一位很喜歡日本文化的可愛女仔，全套劇都會紮住兩條孖辮（陳順禎攝）

由於游游劇中飾演一位很喜歡日本文化的女仔，難免要講幾句日文，所以她都趁機向在日文長大的陳嘉慧請教，「記得有場戲係講我去聽一個日本教授嘅講座，當日我哋係一齊拍攝，佢好好幫我寫上註解和拼音，然後我就讀畀佢聽，睇下似唔似，但真係好辛苦，嗰日我簡直絞盡腦汁，條脷都抽曬筋，特別一啲日文嘅專有名詞，平時唔係講開日文，係好難捉到個精髓。」

游嘉欣近排愈著愈清涼（陳順禎攝）

劇集終於播映，已有一年沒有劇出街的游游表示非常期待，還要拍攝過程很開心和熱血，希望這個作品能給到大家一個新的感覺。笑指她繼上次考車到今晚的服飾，穿得愈來愈清涼，若劇集收視好會否穿泳裝回饋觀眾？游游笑言：「我唔認同，今日只係正常出街嘅打扮。泳裝就唔會了，天氣都愈來愈凍，所以只會愈穿愈多。」

游嘉欣拒收視好泳裝派福利，提議幾位主演一齊獻Sing回饋觀眾（陳順禎攝）

另，談到最近又有位「後生仔」陳欣茵離巢，游游表示離開了《#後生仔傾吓偈》後，大家已很少聯絡，「佢搵到自己嘅方向，都好戥佢開心。（妳和公司還有很長合約？）總之大家會繼續見到我啦。」