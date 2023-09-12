倒轉地球｜陶大宇11月內地開演唱會：試吓水溫先

今個月底（27日）是天王劉德華（華仔）的62歲生日，他的粉絲日前（9日）在亞博為他舉辦了一個三千人的生日會，除了一班粉絲為他慶祝外，還邀請了一班藝人出席，包括有：羅蘭、胡楓、林子祥、葉蒨文、容祖兒、鄭則仕、陶大宇、何啟華、姜皓文、谷德昭、錢嘉樂等人。

劉德華邀請修哥、羅蘭姐、錢嘉樂、谷德昭及何啟華一同出席生日會。（大會提供）

早前因為唱《倒轉地球》而爆紅的陶大宇今次亦在台上與華仔合唱，別具一番風味，而陶大宇今次與華仔合唱表示與有榮焉：「今次受華哥嘅邀請啦，佢問我9月9號得唔得閒？佢話不如參加我個party啦，話同我整返首（歌）呢，佢問我有冇興趣，咁我當然有啦！」陶大宇提到中間的過程更一度以為華仔的來電是AI（人工智能），因為現今的科技先進。他亦提到因為要飛往其他地方，所以不敢向華仔確認出席，當他改好機票後便立即回覆華仔可以參與。

劉德華親點陶大宇上台合唱金曲《倒轉地球》。（大會提供）

陶大宇登台獻唱《倒轉地球》，其間配合音樂節奏，舉起前臂不斷揮動，猶如擋風玻璃上的水撥一樣，因而被譽為「水撥式台風」。（影片截圖）

至於大家都很好奇為什麼兩個「大纜都扯唔埋」的人會這麼「老友」？陶大宇則表示二人識於微時：「讀藝訓班嘅時候，佢第10期，我第12期，我識佢嘅時候已經係靚仔小生嚟㗎啦，好紅㗎啦佢，佢係我訓練班師兄。」而「拉埋」二人的其實是一部電影，正正是1996年的《1/2次同床》，陶大宇當時屬客串型式出現，所以促成了他們的緣份。陶大宇亦提到華仔很好記性，因為自己有在他投資的髮廊弄頭髮，去過一次便認得他，其他主要是在活動場合見面。

（官方相片）

因為《倒轉地球》而爆紅的陶大宇被問到因為這首歌而賺了多少，他則說：「冇特別去計，但因為咁而多左工作就係真嘅。」他表示一直都有工作，只是現在更多而已。他更說現在邀請他出席活動都點名要他唱《倒轉地球》。被問到會否回來香港拍電視劇，他則說：「睇吓人哋要唔要我啦！人哋要我又唔會唔拍嘅，最主要而家工作唔同咗啦，如果需要到我嘅，其實我會拍嘅。」陶大宇透露這段時間其實一直都有人找他拍，只是時間上及種種因素而配合不了。

陶大宇自認是麻煩友，要求多又腌尖。（梁碧玲攝）

陶大宇被問到會否有興趣舉辦演唱會時，他透露其實已經在籌備：「開concert我會喺內地，最近我就同幾個老友記搞緊個concert嘅，會喺內地開，叫做試吓水溫先囉。」至於有哪個「老友記」，他則表示：「唔好講住啦！」因為一切都在密鑼緊鼓進行中，但日期就可以先透露定於11月在內地的體育館舉行。

陶大宇被問到會否有興趣舉辦演唱會時，他透露其實已經在籌備。(資料圖片)

陶大宇表示演唱會暫不會有香港站，更笑言：「唔好啦，我都冇本事，我憑乜嘢喺香港搞先？」因為他覺得自己的觀眾群是主要欣賞他的演藝，他強調自己是拍劇「出身」，可以令到觀眾笑已經達到他舉辦演唱會的原意。