Anson Lo疑P圖過火P到變晒形被指面目全非　眼利網民發現明顯痕跡

本地人氣男團MIRROR成員Anson Lo(盧瀚霆)雖然忙於工作,但他仍不時更新IG同大家分享日常點滴,讓一眾神徙 (Anson Lo粉絲專稱) 可以經常看見他的最新近況,相當寵粉。日前Anson Lo就post了幾張他身穿黑色西裝,官仔骨骨坐在櫈上的靚相,並留言寫道:「I’ve got my own ways. I stay in my own lane. I’ll just be me working hard as always ♥️💪🏻(我有我自己的路,我走我自己的路,我會一如既往地努力工作 ♥️💪🏻)」,發表霸氣宣言。

Anson Lo是粉絲心目中的男神。(ig圖片)

不過Anson Lo的宣言都不及他的樣子引來話題,有眼利的網民就發現Anson Lo的這輯靚相有很明顯嘅P圖痕迹,皆因P到他的耳仔高過眼眉,腿長也有些不合比例,目測有兩米高,就連背面的木板以及枱面枱腳都P到變晒形。有網民就表示:「這P圖不夠專業啊。」其實之前Anson Lo曾post的主題公園宣傳照,一身粉紅色打扮的他亦曾被指疑P到面目全非。

點擊睇Anson Lo穿黑西裝的P圖照片: