Tesla總裁馬斯克(Elon Musk)的新傳記《Elon Musk》於美國時間12日發售,傳記由知名傳記作家兼記者Walter Isaacson貼身觀察馬斯克兩年所撰寫而成。書中竟然提及馬斯克曾讓前女友安芭赫德(Amber Heard)Cosplay成遊戲《Overwatch》中的女角色Mercy,而馬斯克本人更在Twitter貼出私照向網民派福利。

馬斯克的新傳記爆曾要求當時女友安芭赫德Cosplay《Overwatch》中的女角色Mercy。(Getty images)

根據傳記的內容,馬斯克熱愛打遊戲,曾要求當時女友安芭赫德Cosplay《Overwatch》中的女角色Mercy,內容引起大批網民質疑真實性。對此,馬斯克在其中一名網民的推文下方留言:「She did dress up as Mercy. It was awesome.(她真的打扮成Mercy,這真的超讚)」更直接貼出安芭赫德的Cosplay照,隨即讓網友瘋傳。