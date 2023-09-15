49歲翁嘉穗出海曬逆天長腿　穩坐「集團主席夫人」之位拍廣告

現年49歲的翁嘉穗（Virginia）在1997年參選港姐奪冠入行，當選兩年後就閃嫁比她年長20年的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正，婚後育有兩子的她亦淡出幕前，安心做幸福少奶奶。日前翁嘉穗在IG曬出出海照，相中坐在遊艇甲板上的她身穿一件頭泳衣，大騷逆天長腿，相當搶鏡，網民紛紛留言大讚，絕對可媲美當年選美時的巔峰狀態！

大騷逆天長腿！（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗自嫁入豪門後養尊處優，除了相夫教子之外，還幫老公打理旗下家居品牌，早前她就以集團主席夫人兼設計總監身份，與代言人廖子妤一起拍廣告，保養得宜的她狀態完全不輸後生女！不過廣告出街後，有網民留意到圖中以代言人稱呼廖子妤，但就僅以「集團主席夫人」稱呼翁嘉穗，完全不提她的名字，隨即掀起網民熱議：「點解咁低調唔落名」、「夫人竟然連名都冇」。

僅以「集團主席夫人」稱呼翁嘉穗。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗陪老公鄔友正出席頒獎典禮。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗多年來一直做好賢內助的角色，但其實當年參選港姐時，她曾與同屆亞軍李明慧鬧出「兩女爭一夫」鬧劇，當時李明慧與鄔友正拍拖，李明慧更向TVB提出解約，對外宣稱將會同男友結婚，一心打算嫁入豪門，但在李明慧到美國工作期間，有傳媒影到翁嘉穗同鄔友正約會，翁嘉穗更對外稱自己才是「正印女友」，而鄔友正亦承認其女友身份，令這單「兩女爭一夫」的事件備受矚目。翁嘉穗與鄔友正在1999年結婚，婚後誕下兩子，她不時在社交平台大曬富貴生活，令價值過億的半山獨立屋曝光，大屋背山面海，超闊落露台盡覽無敵海景，屋內設有畫室、健身室，飯廳更可容納十人以上！

翁嘉穗大仔鄔謨雲（Jason）成績優異，曾先後在美國及英國留學，亦曾在美國出席國際賽事奪兩項青少年舉重比賽冠軍，刷新了兩項新的世界紀錄。（IG@kashuivirginia）