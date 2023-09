飽受抑鬱女星鄭欣宜神隱多月　鄧萃雯走出陰霾信主傳福音

近期多次被鄭欣宜各大媒體報道飽受抑鬱症的困擾導致神隱將近半年,至今她本人未有公開露面及正面回應過有關傳言。過去娛樂圈中有不少女星曾公開飽受抑鬱症的折磨停工休息,最後成功走出陰霾。盤點歷年飽受抑鬱重新復出女星分別有鄧萃雯、薛凱琪、姜麗文、鄭秀文、鄧紫棋 、Regen、張可頤、陳靜。

鄧萃雯信主得救積極去教會分享見證心得

憑《巾幗梟雄》中飾演「四奶奶」一角深入民心的鄧萃雯一向給予觀眾的是性格硬朗的女強人,但現實之中她是一名曾經飽受抑鬱症折磨的女星之一。從入行拍劇至今已經38年的她於2013年拍攝《金枝慾孽(貳)》時因不堪壓力而令情緒大受影響,幸最終信仰令她得救。康復後,她多次在社交網憶述患病數月的痛苦,以及積極出席不同的教會分享信主見證心得,宣揚各界關注抑鬱症病者。

鄭秀文休息三年重新踏上舞台 2010推出福音大碟傳福音

提到同患抑鬱症而選擇信主的女星有天后鄭秀文(Sammi)。Sammi於2005年接拍了電影《長恨歌》,被傳媒廣泛報道因為入戲太深加上拍攝時需要增磅減肥,壓力爆煲導致出現情緒病,一度傳出過自殺等傳言。Sammi休息三年在2007年重新踏上舞台,並向歌迷表示靠著朋友的支持及信主走出陰霾重新出發,之後更在2010推出福音大碟。她曾說過:「我們只是凡人,沒有必要長期展示『我活得很好』的姿態,要知道我們人生有些時候絕對『it’s ok not to be ok』!」

薛凱琪曾抑鬱兼厭食症 靠好友方大同鼓勵康復

跟Sammi相熟的後輩女歌手薛凱琪(Fiona)曾因父親債務問題,飽受外界輿論,同時需要承受父母離婚的傷痛,再加上剛出道與房祖名拍攝電影《早熟》緋聞不斷,在一連串的打擊下漸漸患上重度抑鬱症。Fiona在患病期間抗拒與外界接觸,睡前吃三粒安眠藥,以及出現厭食暴瘦等症狀,數次過自殺念頭。

Fiona康復後受訪能成功走出抑鬱症的惡魔,全靠好友方大同的電話鼓勵,她續指對方向她提出為什麼要自殺,讓她反思人生還有很多美好的事情值得去做。

Regen患厭食症瘦到皮包骨令歌迷十分擔憂

患上抑鬱症後來演變導致同時厭食症的女星Hotcha前成員Regen,一度瘦到出現皮包骨的狀況,令歌迷十分擔憂。Regen早前公開表示己10多年前其實自己曾經患上抑鬱症,期間透露完全與情傷無關,一度認為抑鬱「好難話會好返」,能夠做的就是好好慢慢調節情緒,對於「皮包骨」的說法,她則作出否認,更形容自己「塊面肥咗脹咗精神咗靚咗」。

G.E.M「換歌事件」壓力爆煲諗過寫遺書

以歌手身份在香港出道的鄧紫棋(G.E.M) 近年轉戰內地市場發展,參加《我是歌手》第3季迅速爆紅!G.E.M憶述爆紅階段曾患上抑鬱症,尋求治療師協助,而當時治療師則指她受到mental abuse(精神虐待)。她在過往上節目提及當年參賽「換歌事件」,是舊公司要求她不要答應電視台的作出換歌的舉動,令她受到千夫所指,情緒低落經常哭泣,期間她自爆當時一星期喊足七日,更質疑是否應該寫遺書以示清白!

姜麗文為情所困患抑鬱三度企圖自殺

秦沛愛女姜麗文早年憑拍攝無綫處境劇《愛.回家之開心速遞》中「Liza」一角入屋,《萬千星輝頒獎典禮2021》奪得「飛躍進步女藝員」獎。姜麗文在風光背後也試過為情所困,而導致患上抑鬱症。

早前她拍攝健康資訊影片,分享患病10年的心路歷程,憶述當時因失戀而失眠前及情緒低落,也曾三次試過企圖自殺,更已經寫好告別信。幸好她主動求醫在藥物的治療情況下,以及透過音樂讓她把負面情緒擊退而重新出發繼續拍戲。

張可頤拍戲太投入患上甲狀腺功能亢進症

同樣在情路飽受折磨的女星張可頤一直單身至今,她曾為在拍戲太投入角色患上抑鬱症。張可頤之所以入行參加港姐,是受到第一位男友董波的鼓勵,不過2 人相戀10年後分手。隨後她先後談過多次戀愛,當年有報道一度傳出她跟金融才俊曾安邦訂婚消息,不過最後分手下場無緣成為夫妻。

外界指她在情路上飽受波折,同時參演內地電視劇《長恨歌》後患上甲狀腺功能亢進症,受到病痛困擾休息,最後她走出陰霾,康復後選擇信基督教,至今也活躍在演藝圈經常接拍新劇!

陳靜拍劇壓力爆煲曾宣布退出娛樂圈

講到當年拍劇壓力爆煲而患上抑鬱症的女星有陳靜(Dada)。Dada獲得金像獎最佳女配角殊榮後突然玩失蹤宣布退出娛樂圈,情況令人相當擔憂。被譽為前途無可限量的她在2013年曾一度抑鬱,經常失眠而需要求醫,當時更加要依靠藥物治療。她受訪表示曾經想離開幕前,希望觀眾不要定型她只是性感。後來她重新學做戲,對於演戲有所領悟,啟發到需要建立百變的形象,為未來在戲劇上的發展做好準備。

Dada在ViuTV節目《金像女情》分享:「要好好保護自己嘅私生活,不可以做自己,工作上又要見好多人。以前仲唔識點處理,未夠成熟,好多嘢都唔敢表達,不敢講。屈住屈住,唔敢同屋企人講。」

