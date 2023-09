JPEX｜林作記者會12句金句節錄　引用網民評語：最成功嗰個失敗者

有「抽水界KOL」之稱的林作日前因捲入JPEX無牌風波,涉嫌「串謀詐騙」被捕。在警署被扣查超過十小時終獲保釋,今日(22/9)林作於林作媽媽的豪宅內召開記者會交代事件。除了讀出預先準備好的6大要點的聲明外,林作亦接受了在場記者的提問。而問答環節可謂是妙語連珠,林作回答問題時更狂爆金句,例如被問到如何看待網民的言論時,他就說:「haters食咗咁多年花生,今次食得最開心。」



林作日前因涉「串謀詐騙」而捕。(資料圖片)

1. 聲明中林作引用前英國首相,帶領英國經歷二戰大戰的邱吉爾的名言:「正如我偶像邱吉爾所講:「I am an optimist. It does not seem too much use being anything else. 我係樂觀主義者,因為做其他類型嘅人,似乎仲冇用。」

2. 有記者再三追問關於案情的細節,林作就以這一句回覆:「我喺呢一刻確實有好多嘢想做,想幫嘅,但係基於而家呢刻事情係調查中,即使喺呢一刻我想做,係唔能夠做,所以我希望喺獲得清白之身之後,盡力喺我能力範圍內,法律容許下,去協助。」

林作開記者會。(梁碧玲 攝)

3. 在問答環節中,有記者問及:「呢兩日瞓得好唔好?」林作想了半秒後,回答:「我係瞓得好嘅。」

4. 有人問:「保釋時點解走後門?」林作回答:「我話喺警署期間好配合調查同警方要求,有啲咩安排嗰啲都係全力配合,就係咁。」

林作開記者會,大量記者採訪。(梁碧玲 攝)

5. 會上有人問到林作的財政狀況,林作回答:「我諗呢個唔係案情問題,而係感觀問題。我唔希望大家感覺我財政狀況係點樣,只係我知道有好多好苦惱,我都好苦惱。就算以前天跌落嚟當被冚,我都係好苦惱。」

6. 有記者問到:「喺臭格(拘留所)感受係點?」他詢問了律師意見後,就回答:「係一個思考人生嘅好時候。」

林作、林作媽媽和林作女朋友裕美。(資料圖片)

7. 有人亦問及林作媽媽和裕美的關係,是否因此事而進一步拉近了。林作回答:「而家拉到太近,拉到太近,以我理解佢兩個對話多過我好多,電話都係佢兩個打畀對方,唔...我都好擔心呢件事。」

8. 記者提問,林作媽媽有沒有在財政上支援,林作也回答:「好多網民一直話我係正職係兒子(暗指靠媽媽),始終我得一個媽媽,媽媽得我一個仔,咁佢點都會支持我嘅。我希望可以唔使令佢咁擔憂,呢件事點都我自己面對。」

林作再一次於林作媽媽的豪宅內開記者會。(梁碧玲 攝)

9. 對於網民多日來的討論,林作說:「好多網民討論,當然有好多haters落井下石,食足咁多年,今次食得最開心,但係同時有唔少心水清嘅網民出嚟話『佢可能係一個失敗者,但係佢可能係我哋入面最成功嗰個失敗者,佢嘅成就係可以不斷地失敗,但係都繼續行落去。』所以睇大家點睇啦,我自己個人好感動。」

10. 有記者追問他「感到震驚」中的「震驚」指哪一方面,林作回答:「simply what happened. (純粹只是事情發生了)」

林作和女朋友裕美。(梁碧玲 攝)

11. 有記者問林作怎樣形容過去一年發生的事,林作說:「我將公開事實講一次,我今年頭半年醉心於本人保險事業,6月離職之前公司,喺呢個地方做過一次記者會,現場好多人都嚟過。嗰次大家都覺得十分大鑊,但係喺短短三個月內低處都未算低,又發生咗呢個事情。人生總有起起伏伏,但係咁短時間入面兩次,中間再加埋做過一次大型眼部手術,至今我嘅視力都未恢復,再拔4隻智慧齒,嗰種痛苦係,我只可以講呢三四個月自己都好唔好過,而家當然係最難過。」

12. 他續說:「9月喺中環開咗辦公室,今日係9月20號,22號,兩個禮拜唔夠就發生咁多事,大家嘗試代入,呢個我嘅人生係幾咁不容易,但係都係嗰句,無論發生咩事都積極面對,因為選擇其他方式更加冇用,我希望大家都係可以咁樣去過大家人生。」