JPEX｜林作記者會12句金句節錄　引用網民評語：最成功嗰個失敗者

有「抽水界KOL」之稱的林作日前因捲入JPEX無牌風波，涉嫌「串謀詐騙」被捕。在警署被扣查超過十小時終獲保釋，今日（22/9）林作於林作媽媽的豪宅內召開記者會交代事件。除了讀出預先準備好的6大要點的聲明外，林作亦接受了在場記者的提問。而問答環節可謂是妙語連珠，林作回答問題時更狂爆金句，例如被問到如何看待網民的言論時，他就說：「haters食咗咁多年花生，今次食得最開心。」



林作日前因涉「串謀詐騙」而捕。（資料圖片）

1. 聲明中林作引用前英國首相，帶領英國經歷二戰大戰的邱吉爾的名言：「正如我偶像邱吉爾所講：「I am an optimist. It does not seem too much use being anything else. 我係樂觀主義者，因為做其他類型嘅人，似乎仲冇用。」

2. 有記者再三追問關於案情的細節，林作就以這一句回覆：「我喺呢一刻確實有好多嘢想做，想幫嘅，但係基於而家呢刻事情係調查中，即使喺呢一刻我想做，係唔能夠做，所以我希望喺獲得清白之身之後，盡力喺我能力範圍內，法律容許下，去協助。」

林作開記者會。（梁碧玲 攝）

3. 在問答環節中，有記者問及：「呢兩日瞓得好唔好？」林作想了半秒後，回答：「我係瞓得好嘅。」

4. 有人問：「保釋時點解走後門？」林作回答：「我話喺警署期間好配合調查同警方要求，有啲咩安排嗰啲都係全力配合，就係咁。」

林作開記者會，大量記者採訪。（梁碧玲 攝）

5. 會上有人問到林作的財政狀況，林作回答：「我諗呢個唔係案情問題，而係感觀問題。我唔希望大家感覺我財政狀況係點樣，只係我知道有好多好苦惱，我都好苦惱。就算以前天跌落嚟當被冚，我都係好苦惱。」

6. 有記者問到：「喺臭格（拘留所）感受係點？」他詢問了律師意見後，就回答：「係一個思考人生嘅好時候。」

林作、林作媽媽和林作女朋友裕美。（資料圖片）

7. 有人亦問及林作媽媽和裕美的關係，是否因此事而進一步拉近了。林作回答：「而家拉到太近，拉到太近，以我理解佢兩個對話多過我好多，電話都係佢兩個打畀對方，唔...我都好擔心呢件事。」

8. 記者提問，林作媽媽有沒有在財政上支援，林作也回答：「好多網民一直話我係正職係兒子（暗指靠媽媽），始終我得一個媽媽，媽媽得我一個仔，咁佢點都會支持我嘅。我希望可以唔使令佢咁擔憂，呢件事點都我自己面對。」

林作再一次於林作媽媽的豪宅內開記者會。（梁碧玲 攝）

9. 對於網民多日來的討論，林作說：「好多網民討論，當然有好多haters落井下石，食足咁多年，今次食得最開心，但係同時有唔少心水清嘅網民出嚟話『佢可能係一個失敗者，但係佢可能係我哋入面最成功嗰個失敗者，佢嘅成就係可以不斷地失敗，但係都繼續行落去。』所以睇大家點睇啦，我自己個人好感動。」

10. 有記者追問他「感到震驚」中的「震驚」指哪一方面，林作回答：「simply what happened. （純粹只是事情發生了）」

林作和女朋友裕美。（梁碧玲 攝）

11. 有記者問林作怎樣形容過去一年發生的事，林作說：「我將公開事實講一次，我今年頭半年醉心於本人保險事業，6月離職之前公司，喺呢個地方做過一次記者會，現場好多人都嚟過。嗰次大家都覺得十分大鑊，但係喺短短三個月內低處都未算低，又發生咗呢個事情。人生總有起起伏伏，但係咁短時間入面兩次，中間再加埋做過一次大型眼部手術，至今我嘅視力都未恢復，再拔4隻智慧齒，嗰種痛苦係，我只可以講呢三四個月自己都好唔好過，而家當然係最難過。」

12. 他續說：「9月喺中環開咗辦公室，今日係9月20號，22號，兩個禮拜唔夠就發生咁多事，大家嘗試代入，呢個我嘅人生係幾咁不容易，但係都係嗰句，無論發生咩事都積極面對，因為選擇其他方式更加冇用，我希望大家都係可以咁樣去過大家人生。」