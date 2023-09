顧紀筠(顧老闆)一向都是Hermès的忠實粉絲,她珍藏了不少該品牌的手袋,估計她擁有過百個手袋,價值更過千萬。顧老闆除了熱愛平常用的手袋外,連家中的裝飾都是用這個品牌的「手袋仔」,就好像去年的聖誕節,她在家中的聖誕樹上掛上不少的Micro Kelly 及 Birkin,每個價值至少4-5萬元,總價逾100萬。除了聖誕樹上的掛飾外,聖誕樹旁的地下更以大大小小的Hermès包裝盒來裝飾,十分豪華亦可以顯出顧老闆到底有多愛這個品牌。

誇張!(IG@kooloban)

顧老闆今日(29日)在社交平台並非曬出新款Hermès手袋,而是被邀請到店裡製造一個只屬於她的Hermès手袋:「A fun experience that I can manage to create my own Her Bag!(一個有趣的體驗,我可以創造自己的手袋!)」已經可以見到她已經是該品牌的「vvip」才得到這個待遇,相信顧老闆一定會對這個專屬自己的手袋愛不釋手。

顧老闆很興奮可以體驗創造自己的手袋。(IG@kooloban)

相信顧老闆一定會對這個專屬自己的手袋愛不釋手。(IG@kooloban)

顧老闆被邀請到店裡製造一個只屬於她的Hermès手袋。(IG@kooloban)

點擊睇顧老闆的收藏: