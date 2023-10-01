《聲夢》超新星唱功直迫張天賦MC　TVB肯擺資源一定紅得起

近來香港樂壇愈來愈多不同的新聲音，歸功於兩大電視台都落力去做選秀節目，不少唱得之人由此出來。MIRROR入面唱功了得的有柳應廷（Jer），由《全民造星2》出來的張天賦（MC）與曾比特（Mike），《聲夢傳奇》有炎明熹（Gigi），就算其他唱功未算很標青的，依然不斷進步，令樂壇真有種百花齊放的味道。

MC張天賦係新生代高手最具人氣的一位。（資料圖片）

在新一代中，MC應該是公認人氣最強的一位，爆炸力非常強的一位歌手，紅歌又紅人，上年更奪下不少獎項，風頭正盛。本身曾比特也具備很好的實力，但上內地走一轉，不少時間都花在綜藝上，反而出歌少了。同樣的情況也發生在炎明熹身上，如果他們主力在香港樂壇深耕，相信樂迷會更開心。

曾比特上年主力在內地發展。（葉志明攝）

炎明熹更是兼顧學業。（劉智源攝）

今次想講的並不是以上幾位，而是跟炎明熹一樣在《聲夢傳奇1》出道的林智樂（Felix），在六月的時候，他出了第一首個人單曲《忘記趁早》，由作曲澤日生作曲、林若寧作詞，一聽就知是一首難唱的歌。聽MV版時，已知道歌曲的難度，多字又快又高音，唱錄音室版本還可以靠機器，如果唱live咪大鑊？

估唔到林智樂幾唱得。（IG圖片）

不過早前林智樂有一場唱live的機會，他的歌迷會將片段上傳到YouTube，片中所見，雖然場地不大，控制肯定比大場容易，但他一樣唱得很好，無論快位、高音、輕聲都未有失準，這個表演著實好，唱功直迫MC，但當然其他方面肯定有一大段距離，如果公司肯放資源在他身上，相信成就肯定會有。