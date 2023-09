迪麗熱巴入選BoF2023全球時尚產業人物500　被評中國娛樂進步標誌

「新疆四美」之一的迪麗熱巴五官精緻立體,自出道以來一直人氣高企,影視及各類商業活動不斷,更是時尚界的寵兒。日前,時尚權威媒體Bof(The Business of Fashion)公布「The Business of Fashion 500 Class of 2023」(BoF 2023年全球時尚產業人物500强)今年新增的100位成員,迪麗熱巴成為今年唯二入選的亞洲女演員,亦是唯一中國演員,而王嘉爾則以音樂家身份在列。



迪麗熱巴與王嘉爾入選「BoF 2023年全球時尚產業人物500强」。(網絡截圖)

BoF根據過去幾個月時間中,以領導力、創造力、影響力、創新力等進行評選,共有八個類別,迪麗熱巴被列為「模特與繆斯」,官方解釋為:她們不僅有漂亮的面孔,還是利用自己的平台推動行業發展、利用時尚打破界限的榜樣,是新一代行业志愿者们的楷模。文中詳細介紹了迪麗熱巴的成長經歷以及成名後的時尚號召力,包括與各大品牌Christian Dior, Panerai, L'Oréal, Mikimoto, Valentino Beauty 以及Clarins等合作,頻繁登上時尚雜誌《Vogue》、《Harper’s Bazaar》、《Elle》、《Cosmopolitan》、《Grazia》等,並表示迪麗熱巴的崛起被視為中國娛樂、時尚、美容行業進步的標誌,可謂高度讚揚。

點擊睇更多熱巴靚相: