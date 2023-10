鍾柔美赴外國升系學？　After Class面臨解散「四小花」只剩一人

After Class由炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)4位自《聲夢傳奇》誕生的歌手組合而成。4位青春的歌手組成After Class後盡得粉絲歡心,當時更被公司力捧為「聲夢四小花」。



鍾柔美現已跟姚焯菲、炎明熹、詹天文組成After Class。(資料圖片)

網民非常關心After Class的擇偶條件。(IG/ @after.class.official)

可是隨着炎明熹北上發展,姚焯菲前往外國升學後,After Class就變得名存實亡,4位一同登台的機會少得「十隻手指都數得出」。現時TVB大騷之中亦只會看到鍾柔美和詹天文兩位出現。

GIGI炎明熹登上坐落紐約曼哈頓區的時代廣場巨型LED屏幕。

鍾柔美一向以唱跳快歌見稱,今次在《So Cool音樂會》作出一大突破,唱出輕快版慢歌。

Yumi用最擅長嘅跳唱歌作為出道作,相當受歌迷歡迎。(MV截圖)

近日有消息指,After Class之一,現年16歲的鍾柔美亦打算前往外國升學,透露她為了兼顧學業和事業十分之努力,常常於以歌手身份工作期間帶埋課本做功課溫習。最近鍾柔美亦有意暫時擺低歌唱,先專心學業。不過粉絲也不必太膽心,因為鍾柔美也可以效法姚焯菲,放假回港也可以出席活動唱歌,又或是趁機拍MV回饋粉絲的期望。

姚焯菲今晚現身將軍澳出席簽名會。(劉智源 攝)

Chantel暫時放棄幕前工作。(姚焯菲ig)

After Class自成軍後,4位一齊參與的演出或是作品實在不算多,2020年炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)、詹天文(Windy)4位一同參加《聲夢傳奇》,當時作為比賽中最年輕的4位參賽者她們就已被傳媒經常拿來互相比較。

其後2021年炎明熹、姚焯菲、鍾柔美和詹天文 4人於《萬千星輝頒獎典禮2020》上擔任「最受歡迎電視歌曲」獎項之頒獎嘉賓,也是她們首次一同公開亮相。7月份比賽絡束後,大家亦開始稱她們為「聲夢四小花」,更於《聲·夢飛行 First Live On Stage》演唱會上合體跳唱BLACKPINK的《How You Like That》和《Chotto等等》。

樂小姐睇好After Class發展。(資料圖片)

真正要說她們「成軍」,就是2021年11月她們一同於Instagram上貼出合照,寫着:「After Class」。其後2021年,電視廣播有限公司助理總經理樂易玲(樂小姐)l接受《香港01》訪問亦有解釋,「After Class」即如字面解釋「放學後」一樣,她說:「佢哋真係放學先至嚟,放咗學先去錄音、綵排、就算fitting都要放咗學先去,所以叫『After Class』。」

之後After Class也陸續發布了新歌《要為今日回憶》,於紅館舉辦的《星光熠熠耀保良》節目上4人也一起登場獻唱《要為今日回憶》。同年底12月,炎明熹、姚焯菲、鍾柔美和詹天文都有參演的《青春本我》播出,是為她們首次同場一起的劇集演出,之後炎明熹和姚焯菲就開始跑出,於「新城」獲頒「勁爆新人」獎項。

After Class也陸續發布了新歌《要為今日回憶》,於紅館舉辦的《星光熠熠耀保良》節目上4人也一起登場獻唱《要為今日回憶》。(資料圖片)

踏入After Class出道半年,After Class與其餘60多位歌手藝人獻唱北京奧運主題曲《一起向未來》,同月鍾柔美的首隻個人單曲《Breakin' My Heart》面世,而詹天文亦為《雙生陌生人》及外購劇《尚食》獻唱片尾曲。之後4位小花亦開始有其個人發展,炎明熹將工作重心放在內地市場參加《聲生不息》,2023年1月更亮相央視春晚,而姚焯菲亦前往外國升學。