張文慈讚內地生活方便　返港呻唔慣狂數不是：之前一部手機就出門

近年長駐內地發展的張文慈，一直以直播帶貨工作為主，成為一名服裝主播，並在廣州定居，直至今年5月她與深圳一間傳媒公司簽約後，決定由廣州搬到深圳，打算大展拳腳。不過今年7月張文慈突然宣布暫別直播帶貨，直言因身心透支，需要休息一段時間，直至昨日（30/9）趁着52歲生日，她就重返直播帶貨界，休息了一排的她明顯狀態大勇！已經返港的張文慈日前更拍片大談內地與香港生活的分別，大讚內地生活方便，又大呻返港生活不習慣，狂數在香港生活遇到的諸多不便！

今年7月張文慈突然宣布暫別直播帶貨，直言因身心透支，需要休息一段時間。（影片截圖）

直至昨日（30/9）趁着52歲生日，她就重返直播帶貨界。（影片截圖）

狀態大勇！（影片截圖）

張文慈拍片大談內地與香港生活的分別，大讚內地生活方便，又大呻返港生活不習慣，狂數在香港生活遇到的諸多不便！（影片截圖）

張文慈宣布暫別直播帶貨後，回到香港生活，但她就坦言至今仍未習慣：「之前喺內地生活呢，一部手機、一支唇膏、一個粉餅就可以出門啦嘛，而家呢每一次出門都要帶好大個包包，點解，因為裏面好多嘢裝囉。」之後她就逐一數袋中的物品，首先必須帶銀包，因為買東西仍要用現金；買貴價貨要用到信用卡，搭交通工具要帶八達通，還要自備充電寶：「因為街度冇充電寶畀你借㗎。」她又指不習慣食飯要限時，更抱怨叫外賣太貴：「唔係呀嘛，送外賣附加費要廿幾蚊？咁咪仲貴過我喺內地食一餐？」此外，張文慈又呻不能網購，最後她就再次大讚內地生活方便：「其實呢幾年喺內地生活呢，我真係已經深深融入咗廣州嘅生活習慣裏面，同埋真係感受到方便啦、繁榮、先進啦！」

首先必須帶銀包，因為買東西仍要用現金。（影片截圖）

張文慈又呻不能網購。（影片截圖）

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不過網民就持不同意見，有部分網民表示贊同，認為在內地生活很多時候只需一部電話就可以搞掂，但亦有人認為各地都有不同的生活方式：「其實保持這種狀態也好，出去有人氣，內地商場空空如也，實體店都關了」、「我情願選擇香港的現金支付，不需要外賣，多點出去走動」、「生活上什麼都用手機搞掂，人和人之間越來越少互動了」等等。

大讚內地生活方便。（影片截圖）