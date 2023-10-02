詹天文爆After Class快將合體出新歌　掛住隊員睇影片感動到喊

最近有傳After Class（炎明熹、姚焯菲、鍾柔美及詹天文組成）名存實亡，有指4人同台的次數少之有少，而TVB大騷亦只會看到鍾柔美和詹天文兩位出現。詹天文昨日（2日）出席《香港同胞慶祝中華人民共和國成立七十四周年文藝晚會》時就表示After Class快將有新動向。

After Class真係名存實亡？(胡凱欣 攝)

詹天文接受《香港01》訪問時即做了「劇透大師」，她透露了After Class將會合體推出新歌，她表示很想念隊友：「當然有掛住，其實我自己有陣時係屋企會無啦啦上ig或者youtube loop返我哋之前嗰啲片，之後無啦啦睇住會感動到喊。」詹天文表示與炎明熹、姚焯菲及鍾柔美最近都很少見面，但她很懷念之前可以4個人一起出活動的日子。

詹天文接受《香港01》訪問時即做了「劇透大師」。(胡凱欣 攝)

詹天文被問到姚焯菲已經在外國升學，而鍾柔美亦打算前往外國升學，詹天文將來會否參考她們一起到外國升學時，她則表示自己正努力準備DSE：「咁其實都有多個選擇嘅，但第一選擇都係留返喺香港，仲有其他選擇之後會再定。」

詹天文表示自己正努力準備DSE。(胡凱欣 攝)

至於After Class方面，詹天文則說年底前會出新歌，著大家不用擔心After Class會解散：「自己留住當下，唔好諗太多之後嘅事情，因為之後嘅事情要發生啲咩，大家都唔會知，大家依家唔洗諗咁多住，同埋我哋依家都繼續用After Class嘅名號，所以唔洗太擔心。」

鍾柔美現已跟姚焯菲、炎明熹、詹天文組成After Class。（資料圖片）