鄭少秋入行大半世紀超多記憶點　丁蟹效應外仲有兩大「迷因」

鄭少秋與曾經的伴侶盧慧茹的女兒鄭安儀早前離世，令人婉惜。人稱「秋官」的鄭少秋由19歲入行至今已大半世紀，不止是他早期作品《楚留香》中的大俠形象深入民心，其於《大時代》的丁蟹角色也十分之經典，而且「丁蟹效應」也異常深入民心，更一度成為網上的meme。



鄭少秋後生時真係靚仔。（網上圖片）

回顧鄭少秋的一生，他可算是過得如魚得水。中學16歲的時候他先後報考三間藝員訓練班，後來遇上導師良鳴後被啟發，因而踏上演出之路。於訓練班畢業後，鄭少秋隨即加入「墾荒話劇團」於荔園演出，亦曾與童年的梅愛芳一同演出。

所以經常都會分享鄭官各類經典作品。（秋官 鄭少秋 Facebook）

當年的鄭少秋除了擔任劇中一些小角色外，還要幫助導師良鳴兼任副導演和場記，可謂是「一腳踢乜都做」。雖然這份工作只維持了短短三個月，但就開啟了他的戲劇之路，其後他更獲得電影公司老闆賞識簽約做演員。20歲的時候就擔任男主角，與當時的紅星陳寶珠（亦即是寶珠姐）出演《黑煞星》。

鄭少秋大俠形象深入民心。（網上圖片）

相隔三年後又因國語片的興起，因為鄭少秋當年只簽了粵語片合約關係，就唯有另謀生計，輾轉之下被介紹去歌廳唱歌，但又因為在歌廳唱歌，鄭少秋又認識了杜平、陳齊頌、胡美萍等人，之後更被介紹到音樂節目《弦韻寄心聲》唱歌，又因而獲1970年《歡樂今宵》的監製蔡和平賞識，簽約TVB後就開始在節目唱歌、演趣劇和模仿名人。值得一提的是，1967年TVB開台時沈殿霞（肥姐）已經於《歡樂今宵》擔任司儀，而沈殿霞也是在蔡和平先生的介紹下加入TVB。

鄭少秋初加入TVB時於《歡樂今宵》演出。（網上圖片）

加入TVB後可算是鄭少秋的收成期，隨住TVB的興起，鄭少秋加入《歡樂今宵》亦將以往學的演技、歌喉盡數使出。翌年鄭少秋亦推出他的首張個人大碟《愛人結婚了》，也主演了第一套劇集《冷暖親情》。1973年也與李司棋主演了《煙雨濛濛》，當年適逢1973年香港股災。

鄭少秋做男主角。（網上圖片）

其後鄭少秋陸續出演多套劇集，直到1976年的《書劍恩仇錄》，鄭少秋被監製王天林（王晶的爸爸）賞識，一人分飾陳家洛、乾隆以及福康安三角，更令他登上了一線小生。劇集在華人地區非常受歡迎，因此鄭少秋亦變成了當年「大俠」的代表人物，風頭一時無兩。

沈殿霞（肥姐）為鄭少秋冒死生下女兒鄭欣宜，因為當時的沈殿霞患上了高血壓 (jindaban1@IG)

之後鄭少秋更變成了收視保證，出演了《倚天屠龍記》、《名劍》；《楚留香》、《新蜀山劍俠》等影視作品。1984年亦舉行了他的首個演唱會《勁秋演唱會》。1985年鄭少秋亦與相識多年的沈殿霞結婚，女兒鄭欣宜亦於1987年出生。

提起鄭少秋一定要講「丁蟹效應」。（網上圖片）

大家對於鄭少秋的記憶點頗多，提起鄭少秋，老一輩的人可能會記得他在《歡樂今宵》的演出，又有人會說是《書劍恩仇錄》、《楚留香》的書生大俠，但對於較後生的一代，就要數《大時代》。

提起鄭少秋一定要講「丁蟹效應」。（網上圖片）

《大時代》中他一改昔日大俠角色，而成為股市狂人「丁蟹」，但播出之時正巧「又」遇上了香港股災。隨後「丁蟹效應」就不徑而走，不知道是否股民為了避險，又或是「咁啱得咁橋」，每逢有鄭少秋作品播出時股市都會大幅下瀉，就連重播也不例外。

「丁蟹效應」嘅meme圖真係好多。（網上圖片）

踏入2000年，鄭少秋的演出也漸漸改變，減產之餘也多了不少新嘗試，例如1999年他就曾推出一首《香港料理》單曲，在流行風格的曲風配搭之下，鄭少秋還有不少rap，一句歌詞「牛肉加蔥花，要烏冬嗎」更流行於當年的網絡。

相信唔少人都記得「牛肉加蔥花，要烏冬嗎」。（YouTube截圖）

相信唔少人都記得「牛肉加蔥花，要烏冬嗎」。（YouTube截圖）

2006年鄭少秋主持TVB資訊節目《故宮》，奇績地打破了11點時段的最高收視，翌年鄭少秋又再獲邀請，與王貽興、呂慧儀一同主持另一資訊節目《謎》，亦得到空前成功。於2009年第二輯《謎》亦順利開拍，除了呂慧儀和鄭少秋，還邀請到了羅蘭。當中鄭少秋一句「至今仍然係一個...謎！」也意外成為了網絡迷因（meme）。