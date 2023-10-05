黃智雯結婚｜6度與視后寶座擦身而過　係投閒置散定唔夠班？

黃智雯今日（05/10）突然公開婚訊，令不少人都感到驚喜又意外。2008年黃智雯入讀第22期無綫電視藝員訓練班，其後黃智雯曾擔任《東張西望》外景主持。初期的演出中她大多飾演記者、鄰居、秘書等一類小角色，直到2009年黃智獲金牌監製潘嘉德發掘，並於《巴不得爸爸...》飾演「蘇鳳蓮」，因並出色的演技而受到關注。



恭喜黃智雯！（IG圖片）

及後黃智雯也成為了潘嘉德監製的「愛將」，在《搜下留情》、《巴不得媽媽...》、《三個女人一個「因」》等多次合作，於2020年黃智雯出演的舞台劇《今晚打老虎》亦是潘嘉德執導。

黃智雯在戲中與羅仲謙有感情戲。(《巴不得媽媽》劇照)

講起黃智雯的傑出作品真的「有排講」，由初期的《巴不得爸爸...》的蘇鳳蓮、《搜下留情》鄭笑雯（鵪鶉妹），到《缺宅男女》的婁笑蘭（關二嫂）、《巴不得媽媽...》的夔懿曦（泥水妹）、《雜警奇兵》的龍麗莎，由好演出的每個角色都有其獨特的魅力，而令人印象深刻，特別是《降魔的》中的「莊芷若 / 魔」更是近年觀眾們最愛的角色之一。

黃智雯套《三個女人一個「因」》真係好睇。（截圖）

2018年劇集《三個女人一個「因」》中，黃智雯在劇中一人分飾三個不同人格 - 方以因、菠蘿椰奶和愁擘擘，更是她的「考牌之作」。劇集於內地平台豆瓣獲得8.5分高分。《三個女人一個「因」》被安排星期日播出，原本20集的集數亦因播出所限而遭到刪減，之後因太受歡迎的關係，被網民推到要在myTVSuper播出足本版，可見《三個女人一個「因」》有多受歡迎。當中因為劇本受歡迎之外，其實黃智雯精彩的演出亦應記一功。

黃智雯多次與視后寶座擦身而過。（資料圖片）

於是黃智雯便弄了一個混有番紅花的南瓜麵包讓他吃。(《隱門》截圖)

自2008年起至2021年期間，黃智雯共出演過超過30套劇集，其中更有7次獲提名「最佳女主角」（視后），可惜均失落了寶座。由2020年起，黃智雯開始往舞台劇方面發展，先後演出了《今晚打老虎》、《超自然之戀》和《薄伽梵歌》均收獲不少好評。

黃智雯在劇集中有深情的演出。(《降魔的2.0》劇照)

事實上，近年黃智雯已步入沒有如以往的多產，2020年播出《十八年後的終極告白》、《降魔的2.0》、《使徒行者3》三套劇集後，21年亦只有《刑偵日記》、《把關者們》 兩套，直到2023年才有《隱門》 一套劇面世。近年觀眾覺得黃智雯這位好演員一直被投閒置散，也是無可厚非的。