林穎彤七件騎呢事　曾在節目中爆被坤哥追求兼送禮

最近TVB女藝人林穎彤（Bella）捲入虛擬資產交易平台JPEX風波事件，以及與TVB男藝人鄭雋熹二人被指控「公眾地方行為不檢」罪。他們今天（6日）現身法院接受審訊，隨即引起外界高度關注事件。其實林穎彤自出道開始已經不斷發生過不少「騎呢事件」，忽然富貴，緋聞不斷…數之不盡，令到觀眾至今也深刻難忘！

鄭雋熹林穎彤同被控一項「公眾地方行為不檢」罪。（陳順禎攝）

林穎彤出聲明向特首發公開信

林穎彤早前與鄭雋熹早前因涉「公眾地方行為不檢」一同被捕，而當中的案件在兩個月前8月4日已經於屯門法院提堂，不過在八月份並沒有交代事件始末，令網民不斷猜測事情的真相。她今日凌晨（6日）突然IG社交網站公開發聲明向特首發公開信，希望能夠透過政府派專員調查事件真相。她今天現身粉嶺裁判法院接受調查，並接受訪問表示會聽從法律團隊的意見。她說：「我自己喺單親家庭中長大，我好明白媽媽同個女嘅嗰份情，咁所以我見到一啲唔公意嘅事，我係會想幫嘅人。」

林穎彤出聲明向特首發公開信。（林穎彤IG）

一歲半同阿媽街頭行乞維持生計

林穎彤風光背後，其實有一段可憐的故事。她自小於葵涌葵芳邨居住生活，家庭並不富有。在她一歳的時候其父親出現婚外情，父母選擇離婚，後來由母親獨自撫養她和親生姐姐。在單身家庭成長的她十分坎坷，由於母親沒有收入，所以在她一歲半的時候在母親的陪同下曾經在葵芳站街頭行乞維持生計，時間長達九個月多，直到後來有綜援資助，終於可以收入比較穩定。

直到後來她在10歲階段進入電視圈，拍攝亞洲電視電視劇《萬家燈火》，其母親在同年陪女兒宣傳期間接受鮑起靜的訪問表示有諗過自殺，並表示：「我已經盡力挽救，常在家中煲湯等他，但他一意孤行搬出去住，我也沒辦法。當時生活徬徨，大女9歲，穎彤1歲，我好傷心好失意，他一直沒給生活費。」不過林穎彤10歲年紀輕輕已經十分孝順，當時她背起家庭重任，承諾會照顧母親。

當年林穎彤與母親接受鮑起靜的訪問的短片，令她的坎坷童年被提起。（ATV亞視數碼媒體影片截圖）

林穎彤其父親出現婚外情，父母選擇離婚，由母親獨自撫養她。（黃寶瑩攝）

小時候開始有「明星夢」寫信參加兒童節目

林穎彤其實自小擁有超強的表演慾，有「明星夢」希望能入娛樂圈做藝人。她10歲的時候已經寫信參加兒童節目，後來得到機會拍攝兒童節目，以及獲得監製賞識接拍電視劇。除了戲劇的演出，有出過兒童唱片，同時在內地及香港不斷接商演。之後又再14歲參加雜誌《Yes!》的校花校草選舉，隔年又獲得幕前演出機會接拍有線電視劇集《補習天后》。她現時加入TVB成為合約藝人，積極接拍劇集及參與綜藝節目。

林穎彤（Bella）着大露背裝。（葉志明攝）

忽然富貴IG曬名牌手袋

眾所周知林穎彤身世極其坎坷，並非富貴家庭成長。而今年起她被網友發現忽然富貴，經常在Instagram上載手拎名牌手袋的照片，網民保守估計她目前擁有的名牌手袋，價值超過十萬，數字相當驚人！

有見及此，今天（6日）她上庭接受審訊步出法院門外，也有記者向她提問「今日你孭住個名牌手袋出庭，怕唔怕令人聯想到同鄭雋熹JPEX有關?」她說：「唔係咁樣，如果啲人要咁去諗同咁評價，我都冇辦法。」至於被問到個袋幾多錢，她笑回：「唔講呢啲啦，你玩我嘅，哈哈！」

林穎彤今年忽然富貴！（bella_lam＠IG）

怕被傳媒寫錯名而改名

林穎彤自出道開始一直被公眾及及傳媒寫錯名，她在2016年透過經理人通知傳媒真實的寫法是「林頴彤」，不過後來她在2017年簽約星夢娛樂做歌手，之後又改回「林穎彤」。

林穎彤在2017年簽約星夢娛樂做歌手。（影片截圖）

曾獲網友封為「大面Bella」

林穎彤入行初給予觀眾有Baby Fat的感覺，而且當時包包面的形象深入民心，獲網民封為「大面Bella」。她2018年上無綫節目《#後生仔傾吓偈》以「以貌取人」的單元，當時被主持人馮盈盈重提這個封號時，她卻表現得很大方，一度自嘲個頭size太大，而且膊頭太窄，所以顯得自己的頭部與面部區域更大，並包曾經考慮過微整，希望個頭縮細，相當幽默！

林穎彤2018年上無綫節目《#後生仔傾吓偈》被主持人馮盈盈重提「大面Bella」封號。（葉志明攝）

節目中踢爆吳業坤追求兼送禮

林穎彤做童星開始出道至今已經有20年，在過去的日子有關戀情和緋聞從不間斷。過往她愛的高調的兩段戀情，分別是在2015年與TVB藝人容天佑拍拖，戀情短短維持兩年便告吹。隨後她在2019年與歌手伍富橋拍拖，這一段戀情只維持一年，而男方已經迎娶富家女Shirley擁有美滿婚姻。

講到戀情話題，她在2019年與吳業坤同場為綜藝節目《娛樂大家》錄影。她在節目現場分享吳業坤（坤哥）曾用粗口鬧同劇演員高海寧。而當時坤哥隨即問向Bella提問：「為什麼會記得呢件事。」她馬上回應：「我記得你對我做過嘅嘢啫！」然後坤哥立刻流汗兼自爆曾經送過禮物給Bella，而且她加碼爆：「我淨係記得你喺休息室彈結他唱歌俾我聽！」她續指當時坤哥是入女休息室唱歌給她聽，而節目中的主持人森美踢爆坤哥太痴纏，令到Bella飽受困擾曾一度向他求救。

過去她最轟動的緋聞是在2011年拍劇集《潛行狙擊》，有傳她和當時剛與胡杏兒分手的黃宗澤發展新戀情，而且她更被傳出不斷自稱是男方女友「波波B 」，不過最終戀情也是無疾而終！而她在2020年與歌手伍富橋分手之後，獲「星級設計師」何偉立（Tim）點名合作，更獲得對方表白，男方表示暗戀她足足11年，不過女方沒有認愛。過去的三年以來沒有公開承認新戀情，不過在上周卻被傳媒發現，有指她與捲入虛擬資產交易平台JPEX事件的TVB男藝人鄭雋熹已經拍拖兩年，不過至今還沒有公開承認！

林穎彤暗指被吳業坤追求兼送禮。（節目截圖）