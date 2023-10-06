《東張西望》報植髮出禍　今否認有商業利益：對抹黑行為深感遺憾

早前《東張西望》報道「植髮事件」引來廣大關注。據悉更有西醫投訴，稱要控告 TVB 誹謗，還同業一個公道，並要求電訊管理局介入調查 TVB 是否製作假新聞節目，以贊助方式收取酬勞，為某些生髮中心醜化植髮，以新聞型式賣廣告。



《東張西望》報植髮植出禍被指歪曲事實 影片下架兼道歉仍出事

今日TVB方面《東張西望》就事件作出回應

全文如下：

《東張西望》自 2005 年播映以來，緊貼追蹤探討大眾關心的時事、社會及民生問題，屢獲社會各界關注及好評。《東張西望》製作組在採訪過程中秉持公平、公正、為民請命的理念，致力尋求及呈現事實的真相。

有關 9 月 29 日晚《東張西望》報道植髮相關事件上，節目確實出現了一些令人誤會的信息。因此《東張西望》製作組立刻採取下列補救措施：

1. 節目《東張西望》相關植髮內容已全數下架；

2. 在翌日《東張西望》節目中，主持人已正式進行了澄清和道歉；

3. 目前階段，製作組正安排 “植髮專家” 訪談，以解釋 “傳統植髮” 和“人工植髮” 的區別，從而提供更多資訊予觀眾。

相關報道的背景故事完全是以當時投訴人的情況為主，並非對某個界別的整體指控，亦並不存在任何商業利益衝突。

對於有報道指《東張西望》製作虛假新聞節目，並以贊助方式接受報酬為某些植髮中心做宣傳，完全是無理、失實的指控。製作組對相關的抹黑行為深感遺憾。

《東張西望》製作組

2023 年 10 月 6 日