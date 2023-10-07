傅穎拍片分享「去香港玩」行程竟惹網民不滿　14字回覆獲力撐

傅穎（Theresa）近年長駐內地發展，除了積極直播帶貨之外，還不時拍片分享日常生活，同網民互動。近日傅穎趁着假期臨時決定回港3日，連日來她拍了三條vlog同大家分享回港的行程，包括相約好友聚餐、同好友一起慶生、去美容院等等，日前她就上載了離港前最後一條影片，並寫道：「去香港玩，就是要放開的吃。」但竟有網民對她所講的「去香港玩」表示強烈不滿！

近日傅穎趁着假期臨時決定回港3日，連日來她拍了三條vlog同大家分享回港的行程。（影片截圖）

傅穎回港3日品嚐了不少美食，大飽口福，她寫道：「終於完成了三條國慶Vlog，再這麼吃下去衣服都不合身了，我也已經回上海準備開工，感謝大家耐心看完這3條Vlog，畢竟在這個快時代，能停下來用幾分鐘看完這條短片的，都是我需要珍惜的人。」不過有網民就留言：「點解會話去香港，你自己本身就係香港人，屋企人都喺香港喎？！」

有網民對她所講的「去香港玩」表示不滿。（網上截圖）

對此，傅穎亦有親自回覆：「會不會有一種可能，是跟網友說的？」但該網民似乎「唔收貨」，再留言道：「如果你喺其他地方生活（居住），有一日你要返去自己土生土長（第一個家）嘅地方嗰時，你會唔會用去字？」不過亦有不少網民留言力撐傅穎的講法並無不妥：「會不會有一種可能，她是用國語描述」、「咪咁玻璃心，你理得人呀，返工喇」。

近年長駐內地發展。（小紅書圖片）